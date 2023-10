Milan, Pioli ha deciso: ecco il piano anti Kvaratskhelia

La strategia del tecnico rossonero per limitare le furie del campione georgiano.

Match day per il Milan di Stefano Pioli, pronto a scendere in campo questa sera alle ore 20:45 per la decima giornata di campionato contro il Napoli, al Diego Armando Maradona. Il Diavolo cercherà di proseguire la striscia di risultati positivi in terra partenopea contro i campioni d’Italia che non vivono il miglior periodo di forma. L’obiettivo dei rossoneri è riconquistare la cima della classifica, momentaneamente occupata dalla Juventus dopo il successo in extremis di ieri sera, sperando in un passo falso dell’Inter. Tuttavia, senza fare valutazioni sulle altre squadre, i meneghini hanno bisogno di vincere per riscattare il difficile momento provocato dalle due sconfitte consecutive.

I rossoneri infatti – dopo la disfatta europea di Parigi – si sono resi protagonisti di vicende che non delineano una grande serenità nello spogliatoio. Del resto è nei momenti più difficili che il Milan si riprende ed esalta i propri valori, i tifosi sono pronti ad offrire il proprio contributo per risollevare l’animo della squadra già a partire da questa sera. Inoltre il settore ospiti sarà popolato da una grande porzione di supporters che tenteranno di alzare la voce contro i quasi 50 mila di fede azzurra.

Pioli ha preparato la gabbia per Kvara, tre i rossoneri impegnati sull’attaccante

I precedenti della scorsa stagione tra Milan e Napoli hanno sottolineato vari aspetti, tra cui una grande preparazione tattica di Stefano Pioli che è stato l’unico allenatore ad aver fermato l’uragano partenopeo: squadra compatta, pressing asfissiante su Lobotka, raddoppi su Kvara e prontezza nel ribaltare l’azione di gioco. Oggi gli azzurri non sono gli stessi, la trama di gioco e l’attitudine offensiva è andata a scemare ma l’allenatore emiliano in settimana si è concentrato su una possibile chiave del match, vale a dire il contenimento di Khvicha Kvaratskhelia.

Infatti, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha preparato Davide Calabria sul georgiano che negli ultimi confronti non ha avuto alcuno scampo con il capitano rossonero, ma non è finita qui: se l’esterno d’attacco riuscirà a convergere verso il centro o si allargherà sul fondo, Musah e Kalulu avranno il compito di raddoppiare o addirittura triplicare la marcatura. Le doti esplosive dei due calciatori permetteranno di limitare le furie dell’MVP dello scorso campionato che, dal proprio canto, cercherà di portare i suoi alla vittoria.