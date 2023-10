Milan, Pioli in bilico? Spunta il retroscena, questa la strategia del club

Il Milan ha chiari gli obiettivi per questa stagione. Stefano Pioli ad oggi è confermato, ma è chiamato a fare bene ad ogni costo.

I rossoneri hanno avuto un inizio di campionato croce e delizia per i tifosi milanisti. Il buon inizio in Serie A ha sicuramente alimentato le buone aspettative del popolo rossonero che però, ad oggi, hanno messo in dubbio più di una volta l’operato del mister Stefano Pioli. Il tecnico emiliano con una squadra rivoluzionata in mano ha cercato di comporre un puzzle su misura, spesso alcuni tasselli però sono fuori posto.

Il Milan ad oggi è in piena corsa per la vittoria dello scudetto. Il campionato è lungo, e tutto passerà anche dagli scontri diretti con le prime rivali. Se in Serie A l’andamento non è poi così male in Champions League però c’è qualcosa da modificare poiché la musica è nettamente diversa. Due pareggi e una sconfitta, dura, contro il PSG con ben zero gol segnati nella fase a gironi ad ora. Pioli oggi è ancora confermato al Milan, ma il futuro è tutto nelle sue mani.

Milan, ultime chance per Pioli?

La società ha dato fiducia al tecnico, ma anche Pioli stesso ora inizia a mettersi in dubbio.

Il Milan deve ritrovare la sua rotta, nelle ultime 5 partite giocate, tra Serie A e Champions League, ci sono state due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Sono stati messi a segno solo 3 gol e subiti 4. Il problema in fase offensiva è evidente. Leao è tra quelli che, in questi giorni, è stato messo più in discussione per le varie occasioni sprecate e per il poco impegno che lo fa apparire spesso svogliato in campo.

La sterilità offensiva passa anche da Giroud, a secco di gol da ben 9 partite, troppe per un attaccante di un top club. Dunque tanti tasselli quelli che dovranno essere riposizionati e a questo, inevitabilmente, dovrà pensarci Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano è stato da poco premiato dalla società per le sue 200 panchine in A con il Milan. La società stessa gli ha dato piena fiducia augurando al tecnico di festeggiare le 220 a Febbraio circa e, in seguito, festeggiare un possibile scudetto a Maggio. Parole non casuali dato che il Milan ha come obiettivo principale la vittoria dello scudetto.

Come riportato anche da Tuttosport, nell’edizione odierna, Pioli sente di essere ancora centrale, chiaramente tutto si deciderà dalle prossime gare e a Gennaio, forse, potrebbe esserci già un checkpoint importante per lui. Dunque il Milan continua a seguire la sua strada, ma come detto anche da Pioli stesso in conferenza stampa, ieri, la sua permanenza al Milan, nelle prossime stagioni, passa dalla vittoria dello scudetto.

I rossoneri dunque sono chiamati a non sprecare chance e già contro il Napoli sarà importante conquistare i tre punti.