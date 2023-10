Milan, Pioli può sorridere: grandi notizie verso la Juve

Stefano Pioli torna a sorridere per Milan Juve di domenica prossima: grandi notizie per il tecnico rossonero.

Con la fine della sosta nazionali ricomincerà il campionato. In questa settimana si sono svolte le qualificazioni per i prossimi Europei che si svolgeranno in Germania la prossima estate. La Nazionale italiana ha disputato sfide importanti in chiave qualificazione e cerca il pass definitivo per l’Europeo del 2024.

Intanto il campionato riprenderà sabato con la sfida tra Verona e Napoli, che darà inizio alla nona giornata. Nell’ultimo turno il Milan ha compiuto il sorpasso sull’Inter, accendendo ancor di più il derby infinito tra le due milanesi. I nerazzurri nella sfida con il Bologna hanno perso punti strappando un pareggio ai rossoblù, mentre il Milan è riuscito a vincere anche contro il Genoa allontanando sempre più le polemiche alzate con il derby e dimostrando solidità.

Il 5-1 con l’Inter, infatti, aveva intaccato la fiducia degli uomini di Pioli, alimentando mugugni e critiche alla squadra. I rossoneri venivano da una serie di vittorie interrotte soltanto contro i nerazzurri e ripresa con continuità subito dopo. Unici nei i due pareggi in Champions League in un girone non propriamente semplice, però, se si pensa che le avversarie sono Newcastle, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Ciò che è certo è la solidità difensiva che gli uomini di Pioli hanno dimostrato, non subendo alcun gol nella competizione europea.

Verso Milan-Juve, Pioli può sorridere

Compattezza dimostrata anche in campionato. Adesso il Milan è chiamato ad una seconda grande sfida contro la terza in classifica. Anche la Juventus è in buono stato di forma. I bianconeri vengono da una serie di risultati positivi e una sola sconfitta, contro il Sassuolo. A soli 4 punti Allegri e i suoi proveranno a dare del filo da torcere ai rossoneri che dopo la partita con il Genoa dovranno fare a meno di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due dovranno scontare la squalifica che li vedrà saltare un turno di campionato. Però nelle ultime ore sono arrivate buone notizie in casa rossonera.

Buone notizie, invece, dall’infermeria rossonera: Pierre Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek sono in via di recupero e stanno continuando il lavoro personalizzato, mentre il rientro il gruppo è previsto nei prossimi giorni nella speranza che possano farcela contro la Juventus.