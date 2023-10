Milan, Pioli stroncato: tifosi spiazzati

Pochi istanti fa sono arrivate delle dichiarazioni poco piacevoli nei confronti dell’allenatore del Mila Stefano Pioli

Il Milan continua il suo momento no e dopo aver perso con la Juve in campionato, si arrende anche allo strapotere del Psg, uscito vittorioso per 3-0 nel terzo turno dei gironi di Champions League. Risultato amaro per i rossoneri, che ora devono sperare in un’impresa per ottenere il pass che porta agli ottavi di finale della massima competizione europea, dato che la squadra di Pioli è sprofondata all’ultimo posto in classifica con appena due punti conquistati. Al primo posto troviamo i francesi con 6 punti, seguiti a loro volta da Dortmund e Newcastle, entrambe a 4 punti. Ma c’è anche un altro dato che va evidenziato e risponde al numero dei gol segnati dal Milan in queste prime tre gare di Champions. Zero gol fatti, così come le vittorie, che non sono ancora arrivate e che difficilmente arriveranno se non ci sarà una svolta immediata.

Serve una scossa soprattutto sotto il punto di vista mentale, a maggior ragione ora che la vittoria manca da più di una settimana. La paura dei tifosi rossoneri è quella che la squadra possa precipitare in un baratro, rischiando di compromettere in parte quello che sarà il proseguo della stagione. Ecco perché serve un riscatto immediato, a partire dalla prossima sfida di campionato che non sarà affatto semplice. Sul cammino dei rossoneri ci sarà infatti il Napoli di Rudi Garcia, che sembra essere in netta ripresa rispetto a quanto visto nella prima parte della stagione.

Brambati: “Pioli da big? In una lista di grandi non c’è…”

Il big match del Maradona in programma domenica alle 20:45 sarà un nuovo punto cruciale per il Milan, perché in caso di vittoria arriverebbe un ulteriore segnale su quelle che sono le vere potenzialità della squadra di Pioli, ma la terza sconfitta consecutiva potrebbe trascinare negli abissi i rossoneri.

Proprio per questo, l’operato dell’allenatore rossonero è stato messo in discussione in questi ultimi giorni e a dire la sua è stato anche l’ex calciatore Massimo Brambati, che ha rilasciato delle dichiarazioni nei confronti di Stefano Pioli.