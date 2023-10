Milan, Prandelli l’ha detto davvero: Bellingham paragonato a un big

Hanno dell’incredibile le parole di Cesare Prandelli, l’ex ct dell’Italia ha paragonato Bellingham a un big della Serie A.

È da poco terminata la seconda giornata di Champions League. Il bilancio delle italiane è positivo considerando le vittorie di Inter e Lazio e il pareggio del Milan. Per il Napoli, invece, prima sconfitta europea contro il Real Madrid, una delle candidate alla vittoria.

In un girone come quello duro dei rossoneri il pareggio con il Borussia Dortmund può essere confortante anche se, sommato a quello nell’esordio contro il Newcastle, potrebbe essere l’ago della bilancia per la qualificazione in Champions.

Entrambi 0-0, i due risultato esaltano la difesa rossonera ma condannano inevitabilmente l’attacco, ancora a secco. Se da una parte c’è il dato confortante di non aver subito gol da una squadra come quella dei Magpies che ha steso 4-1 il Paris Saint-Germain e dal Borussia in casa in uno stadio che con il suo “muro giallo” fa tremare qualsiasi squadra, dall’altro c’è preoccupazione per la mancanza di incisione.

Troppe le azioni pericolose non andate in porto, con Leao in buona forma che è stato premiato anche come MVP dell’ultimo match. Un segnale che fa ben sperare per le prossime uscite europee nelle quali il Milan dovrà sbloccarsi se vuole sperare di passare il turno e qualificarsi agli ottavi.

Non è andata altrettanto bene al Napoli di Rudi Garcia che ha affrontato allo Stadio Maradona il Real Madrid. Gli azzurri hanno iniziato con coraggio, passando anche in vantaggio, ma la supremazia e la superiorità della rosa madridista hanno avuto la meglio.

Prandelli paragona Bellingham a un big

Restano le giocate dei singoli a fare la differenza, un dato fondamentale in una competizione come la Champions League. A brillare, su tutti, ancora una volta Jude Bellingham. Il centrocampista inglese ha impressionato per il suo celere ambientamento ai Blancos e per la sua incisività.

Da subito grande protagonista sia della Liga che della Champions, Bellingham non è stato da meno nell’ultima contro il Napoli piazzando un assist sul gol del pareggio e la rete del vantaggio nonché della rimonta. Una giocata pazzesca figlia delle numerose qualità che il ragazzo sta dimostrando di avere.

Tanto da innescare un paragone inaspettato. Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Cesare Prandelli ammette di aver pensato all’ex Milan, Frank Rijkaard, nel vedere giocare la new entry del Real Madrid: