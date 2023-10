Milan, salti di gioia per Cardinale: in arrivo una pioggia di milioni

Soddisfazione per Gerry Cardinale per gli ottimi ricavi: cifre incredibili per il Milan con la Champions League.

Con il pareggio di ieri per il Milan si conclude anche la seconda giornata di Champions League. Con il Borussia Dortmund, ancora una volta, zero reti subite ma anche zero reti segnate. Un dato che a tratti conforta e a tratti preoccupa.

I rossoneri stanno dimostrando di avere una buona solidità difensiva scalfita unicamente durante il derby con l’Inter, una partita storta che non evidenzia un trend ma piuttosto circoscrive il match ad una singola prestazione che non deve influenzare gli uomini di Pioli.

A confermare il pronto ritorno in carreggiata per il Milan la ripresa della vetta in classifica di Serie A condivisa proprio con l’Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo e la vittoria dei rossoneri sul Cagliari.

In un girone difficile come quello F con Newcastle, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Tre big che nascondono a loro modo insidie diverse. Attualmente il Milan è terzo con 2 punti, troppo pochi per sperare in una qualificazione. Serve un cambio di marcia per Pioli e i suoi, non bastano più i pareggi con Newcastle e Dormund, ora il Milan è chiamato a vincere per non restare indietro nel girone.

Il prossimo match sarà cruciale da questo punto di vista. Si giocherà al Parco dei Principi contro il PSG, una gara non facile contro i francesi che avranno voglia di riscattarsi dopo l’amara sconfitta contro il Newcastle subita fuori casa. Non la prova più facile per gli uomini di Pioli, chiamati al riscatto contro una delle squadre più temibili nella competizione europea.

Gioia per Cardinale, pioggia di ricavi per il Milan

Nonostante le prestazioni altalenanti il Milan, però, può vantare gli ottimi ricavi che fanno sorridere il proprietario rossonero Gerry Cardinale. Dopo le ottime notizie anticipate sul bilancio positivo e l’utile di 6 milioni, arrivano altre notizie confortanti dai ricavi della Champions League.

La società può già vantare ben 40,76 milioni di euro, una somma totale venuta dai 15,6 milioni di bonus partecipazione, 19,3 milioni di ranking storico, 1,86 milioni di bonus risultati, 1,7 e 2,3 milioni di market pool 1 e 2.

Cifre che fanno ben sperare in prospettiva, soprattutto se si pensa che i rossoneri non sono arrivati neanche a metà delle gare del girone e che, qualora si qualificassero agli ottavi, potrebbero implementare ancora di più i ricavi. Ma serve fare grandi risultati.