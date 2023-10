Milan scatenato: colpaccio per Pioli, i rossoneri hanno un vantaggio

Milan scatenato sul mercato. Nonostante il buon avvio di stagione il Diavolo potrebbe presto mettere a segno un colpo per far felice Pioli.

La sosta per le Nazionali permette al Milan di tirare un po’ il fiato dopo il tour de force che l’ha coinvolto tra fine settembre e inizio ottobre. Sette partite in circa venti giorni tra campionato e Champions League. Sette partite che hanno proiettato i rossoneri al primo posto in classifica, due punti sopra l’Inter, e donato convinzioni importanti anche in ottica prosieguo della stagione.

Certamente più complicato, invece, il discorso Champions League: i pareggi nelle due partite iniziali con Newcastle e Borussia Dortmund obbligano – o quasi – il Diavolo a riportare in casa punti pesanti dall’imminente doppia sfida contro il PSG.

Il Milan, al di là delle specificità, ha dimostrato comunque di poter far bene in questo inizio di stagione. E soprattutto – cosa per niente scontata – di essere riuscito sin da subito a creare quell’amalgama tra vecchi e nuovi acquisti che è indispensabile per competere ai massimi livelli. Nonostante ciò, la società non vuole fermarsi e sembra ancora intenzionata a migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Le ultime voci parlano di un possibile colpo in attacco che potrebbe far molto felice Pioli.

Mercato Milan, si punta David del Lille: i buoni rapporti tra club possono essere un vantaggio

Il Milan si guarda intorno alla ricerca di un centravanti che possa sostituire Olivier Giroud o quantomeno affiancarlo già a partire dalla prossima stagione. Il numero 9 francese ha compiuto 37 anni, per questo la società rossonera sonda continuamente il mercato alla ricerca di opportunità valide. L’ultima idea porta al nome di Jonathan David, attaccante 23enne del Lille. A riportare la notizia è stato questa mattina il Corriere dello Sport.

L’operazione potrebbe essere favorita dai buoni rapporti che il Milan ha instaurato negli ultimi anni con la società francese: una stima e fiducia reciproca confermata dalle operazioni che hanno portato all’acquisto di Leao prima e Maignan poi.

L’ostacolo, invece, è il costo del cartellino di David.

Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025, quindi fra meno di due anni, il club transalpino non ha intenzione di cedere il forte attaccante per meno di 50 milioni di euro. Vedremo cosa riusciranno ad inventarsi nei prossimi mesi Furlani e Moncada. Ad oggi, di certo c’è che il Milan durante la prossima sessione estiva concentrerà tutte le sue forze sull’acquisto di un centravanti.