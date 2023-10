Milan, scatta l’allarme: non solo il Napoli, brutte notizie per Pioli

Stefano Pioli non trova pace, non solo il Napoli. L’allarme adesso arriva anche dal prossimo match di Serie A.

Il Milan e Stefano Pioli devono ritrovare l’equilibrio perfetto che li ha contraddistinti nella stagione 2021/22 per tornare ai massimi livelli. I cali di attenzione rendono le prestazioni della squadra di Pioli altalenanti e mai continue. La rosa ha bisogno di alcuni nuovi innesti e già da Gennaio la società può iniziare a lavorare a nuovi volti da dare a Pioli.

Sessione di Gennaio che ha bisogno di portare un attaccante al tecnico rossonero. Tra tutti il nome di Jonathan David si fa sempre più insistente e la sterilità offensiva delle ultime settimane lo richiede a gran voce.

Pioli ora è messo in discussione più che mai e le prossime gare sono fondamentali. Questa sera ci sarà il Napoli fuori casa ma ora l’allarme arriva anche dall’Udinese, prossima gara di campionato, con Balzaretti che è sicuro del suo club.

Anche l’Udinese vuole infastidire il Milan

L’Udinese ha subito un cambio nell’area tecnica, Balzaretti è sicuro delle potenzialità della sua squadra e avvisa il Milan.

Il Milan non ha vita facile negli ultimi giorni. Dalle prestazioni opache in Europa a quelle altalenanti in Serie A ora i pericoli sono tanti. Il Napoli è un giro boa, uno scontro diretto importante, e il Milan è chiamato a fare bene.

Dopo il Napoli per il Milan ci sarà l’Udinese, oggi uscita da un pareggio contro il Monza, e Balzaretti, responsabile dell’area tecnica del club, ha già rilasciato delle parole sul Milan:

Volevamo andare avanti con Sottil ma dopo Lecce si è deciso di cambiare. Ora daremo piena fiducia a Cioffi e gli daremo ciò di cui ha bisogno. Ha avuto poco tempo ma ha già cercato di incidere sui ragazzi. Siamo fiduciosi e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, noi vogliamo esserlo.

Così esprime la sua sulla squadra bianconera, Balzaretti. Difatti la società ha deciso di esonerare Sottil per portare sulla propria panchina Gabriele Cioffi. L’Udinese dunque vuole risollevarsi e vogliono farlo fin da subito contro il Milan. I rossoneri sono stati avvisati e Pioli dovrà fare attenzione anche ai friulani per i suoi prossimi impegni.