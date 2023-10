Milan, scelto il nuovo Kjaer: è il suo erede danese

Il Milan è già molto attento alle vicende di calciomercato per il futuro: la dirigenza ha già scelto l’erede di Simon Kjaer.

I rossoneri sono già proiettati al futuro e al miglioramento della squadra, con l’innesto di giovanissimi campioni che possono accrescere il valore della rosa e dare modo di vincere anche in futuro. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani – insieme a tutto lo staff rossonero – stanno già studiando nuovi colpi che possono migliorare la squadra, anche grazie alla tecnologia.

Ora è stato scoperto l’erede di Simon Kjaer ed è un nuovo difensore danese che può diventare uno dei più importanti difensori al mondo nel prossimo futuro.

Milan, ecco l’erede di Kjaer: ci sono già altre big

Il Milan sta studiando attentamente il futuro e ha intenzione di trovare nomi nuovi che possano migliorare il club e la squadra, affinché si possano tornare a vincere trofei importanti in pianta stabile e non ci siano problemi in futuro.

Questo lavoro certosino è aiutato anche dalla tecnologia che usa la società rossonera. Ci sono degli strumenti che propongono tantissimi calciatori con specifiche qualità richieste da un club, basato principalmente sulle statistiche stagionali di tutti i calciatori.

Il nome nuovo per la difesa del Milan del futuro è quello di Tobias Slotsager, difensore classe 2006 dell’Odense. Giovanissimo, ha già debuttato nel massimo campionato danese e ha messo in mostra grandi qualità, che gli sono già state riconosciute a grandi livelli. Ora è soprannominato “l’erede di Simon Kjaer” in terra danese e la speranza è quella di poter avere un difensore dalle grandissime prospettive anche per il futuro.

In casa Milan si è molto attenti ai giovanissimi che possono diventare vere e proprie star in futuro e il profilo di Slotsager interessa molto alla dirigenza. Sembra essere un predestinato, visto che è im pianta stabile nella Prima Squadra del club danese e già con ottime prestazioni. In difesa è roccioso e già “esperto”, nonostante la giovanissima età.

Slotsager è alto 1 metro e 85 centimetri e pesa 79 chili. Le sue caratteristiche principali sono la qualità e la prontezza sulle palle alte e l’anticipo sull’avversario sia in gioco aereo che palla a terra. Il Milan lo tiene sott’occhio e non è da escludere un assalto nei prossimi mesi. I rossoneri potrebbero andare a prendere un difensore giovanissimo, dalle grandi speranze e dal costo relativamente basso. Per circa 2 milioni di euro l’Odense potrebbe lasciarlo partire nel calciomercato estivo. Ci sono già altre big interessate e sarà importante anticipare la concorrenza, magari proprio con l’aiuto di Simon Kjaer.