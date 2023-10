Milan sempre più a stelle e strisce: nuovo colpo a sorpresa

Le strade dei Rossoneri e degli Stati Uniti potrebbero nuovamente ricongiungersi. La dirigenza studia il prossimo colpo

Negli ultimi mesi, probabilmente anche a causa della nuova società americana, sono stati diversi i giocatori statunitensi arrivati al Milan. Prima il terzino Sergino Dest, arrivato a Milano in prestito dal Barcellona per una sola stagione, e nell’ultima sessione di mercato Christian Pulisic e Yunus Musah, il primo arrivato come esubero dal Chelsea con l’obiettivo di tornare quello del Borussia Dortmund e il secondo in totale rampa di lancio dopo gli anni al Valencia.

Secondo le ultime notizie, la società vorrebbe però ampliare la sua vera e propria colonia statunitense e nel mirino della dirigenza rossonera sarebbe finito un altro americano: Malik Tillman. Il classe 2002 è in prestito agli olandesi del PSV, dove sta facendo grandi cose, ma è di proprietà del Bayern Monaco.

Il profilo del giovane americano stuzzica molto il Diavolo e si starebbe studiando la situazione per capire se nei prossimi mesi si possa davvero affondare il colpo. Sicuramente la presenza di ben due americani potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per l’eventuale arrivo all’ombra del Duomo di Tillman.

Milan, il sogno americano continua: Tillman nel mirino

Il giocatore di proprietà del Bayern Monaco è un trequartista che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di punta. L’americano, possessore anche della cittadinanza tedesca, è cresciuto proprio nel settore giovanile dei Bavaresi e nell’agosto del 2021 ha anche fatto il suo debutto in prima squadra nell’incontro di coppa contro il Werder Brema.

Nel luglio 2022 passa poi in prestito agli scozzesi dei Rangers, dove accumula ben 28 presenze condite da 10 reti. L’anno successivo, dopo aver rinnovato il contratto con i campioni di Germania, viene girato in prestito PSV, dove al momento ha stupito tutti scendendo in campo quattro volte e andando a segno in già tre occasioni, superando le più rosee aspettative.

I presupposti per potersi affermare a grandi livelli ci sono tutti e la passata stagione in Scozia, ma soprattutto questi primi mesi ad Eindhoven ne sono la piena dimostrazione. Il Milan, come molti altri top club europei, è sulle sue tracce e le sue ottime prestazioni non fanno che aumentare la lista delle corteggiatrici. Il Bayern Monaco però non è di certo un club come gli altri e i suoi gioielli non se li fa sicuramente scappare, per questo motivo al momento l’operazione resta molto complicata.