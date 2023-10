Milan, stavolta la mazzata è pesantissima: Pioli preoccupato, torna a gennaio?

Per il Milan mazzata pesantissima: Stefano Pioli preoccupato per il rossonero che potrebbe tornare soltanto a gennaio.

Alla ripresa della Serie A il Milan sorride per il primo posto in classifica conquistato nell’ultima giornata di campionato contro il Genoa. Un 1-0 che ha permesso ai rossoneri di superare l’Inter e balzare in vetta.

Una doppia soddisfazione visto anche il risultato netto dell’ultimo derby dello scorso settembre che aveva temporaneamente intaccato l’umore e la fiducia degli uomini di Stefano Pioli. Un momento difficile che, però, il Milan ha saputo superare egregiamente. Dalla sfida con l’Inter i rossoneri non hanno più perso, anzi in campionato hanno trovato solo i tre punti. Diversa la situazione in Champions League dove il Milan ha pareggiato entrambe le gare, il dato positivo è la ritrovata solida difesa che non ha subìto neanche una rete.

Dall’ultima sfida contro il Genoa, però, la situazione per il Milan si è complicata. La squadra di Pioli ha perso diversi tasselli, di cui la maggior parte titolari. In primis i due squalificati per il prossimo turno: Mike Maignan e Theo Hernandez. Mentre il terzino era diffidato e ha ricevuto un cartellino giallo nel corso del primo tempo, per il portiere è stata una vera e propria sorpresa: un’espulsione arrivata nei minuti di recupero a causa di un intervento rischioso e in ritardo del francese.

Pioli preoccupato, possibile ritorno a gennaio per il rossonero

L’infermeria rossonera, però, non è da meno: ultimo a dichiarare forfait è Marco Sportiello. Da settembre si sono verificati sette infortuni, di cui tre negli ultimi 10 giorni. I primi ad accusare problemi i due difensori centrali Kalulu e Caldara, mentre quest’ultimo ha dovuto sottoporsi ad un’operazione alla caviglia il francese ha accusato un infortunio muscolare e il suo ritorno potrebbe essere più a stretto giro.

Simile il problema accusato da Krunic a centrocampo, mentre per Loftus-Cheek si prospetta un rientro anche per la ripresa dopo la sosta. Probabile, però, che se fosse convocato l’inglese partirebbe dalla panchina e potrebbe essere utilizzato dal tecnico nel big match contro la Juve soltanto in caso di bisogno.

In avanti gli ultimi infortuni in ordine cronologico: il primo a dover andare ai box è Okafor, per uno scontro in allenamento con la sua Svizzera che gli ha causato una ferita al sopracciglio. A seguire Chukwueze con un infortunio al bicipite femorale.

Ma la tegola più preoccupante è proprio quella per la porta. Mentre negli altri reparti Pioli sarà facilitato dall’ampia rosa a trovare una soluzione, tra i pali ci sono poche scelte costrette per il tecnico rossonero.

Vista la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro per Sportiello giocherà Antonio Mirante. Ma a destare apprensione non è la sfida singola contro la Juventus per cui si dà piena fiducia al terzo portiere rossonero, piuttosto sono le condizioni di Sportiello che potrebbero trascinare il suo infortunio per diversi mesi, arrivando anche fino a gennaio.