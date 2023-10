Milan, stavolta si chiude: accordo vicinissimo, che colpo per Pioli

I Rossoneri sono ad un passo per chiudere il prossimo acquisto. Il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio.

Tra una partita e l’altra, il Milan pensa anche al mercato. Continua lo scouting del Diavolo su dei profili giovani che possano però aumentare il tasso tecnico dell’organico. Nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata l’accelerata decisiva per un obiettivo da tempo nel mirino della dirigenza rossonera.

In queste settimane non si sono infatti fermati i colloqui tra la dirigenza e l’entourage di Juan Miranda e adesso la fumata bianca sarebbe davvero ad un passo. Il terzino spagnolo è in scadenza a giugno 2024 e il suo arrivo non sarebbe ormai in discussione, ma l’obiettivo della società è quello di provare a portarlo via dal Betis Siviglia già a gennaio.

Stefano Pioli potrebbe quindi avere presto un nuovo rinforzo per quanto riguarda il reparto difensivo e resta solo da capire se il tecnico parmigiano potrà contare sul classe 2000 già tra qualche mese o se invece dovrà aspettare quest’estate. I colloqui stanno continuando senza interruzioni e tutto potrebbe essere presto più chiaro.

Miranda al Milan: si prova a chiudere già per gennaio

L’interesse dei Rossoneri nei confronti dell’ex Barcellona era già abbastanza noto, com’era anche noto che Moncada e Furlani avrebbero dovuto superare proprio la concorrenza dei Blaugrana, volenterosi di riportare in Catalogna il loro ex giocatore. Spesso però giocare d’anticipo è fondamentale e secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ad avere la meglio dovrebbe essere proprio il Milan.

Il club rossonero sarebbe in netto vantaggio sul Barcellona e sulle altre concorrenti ed è per questo che inizia ad esserci molta fiducia sulla buon riuscita della trattativa. Il Milan ha però fretta e per questo motivo la dirigenza potrebbe far recapitare al Betis un’offerta significativa per provare a portare Miranda nella Milano rossonera già tra un paio di mesi con l’apertura della sessione di mercato invernale.

Il destino dello spagnolo sembra però segnato, ciò che resta da capire sono solo le tempistiche. Di certo Pioli gradirebbe notevolmente il suo arrivo già a gennaio per poter contare su ulteriori forze fresche per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, dove bisognerà continuare a fare punti su punti in campionato e presumibilmente andare quanto più possibile lontano in Europa, anche se per quanto riguarda questo aspetto tutto dipenderà da come si concluderanno i gironi di Champions League.