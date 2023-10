Milan, ultim’ora stadio: l’annuncio fa sognare i tifosi

Il Milan tra i suoi progetti ha sempre quello di dotarsi di un nuovo stadio. A tal proposito arriva un altro annuncio che fa sognare i tifosi.

Il Milan è partito benissimo in questa stagione, almeno in campionato. L’unico passo falso fatto registrare nella massima competizione nazionale è quello del derby, per il resto 6 vittorie, 18 punti e primo posto in classifica in coabitazione proprio con i cugini nerazzurri.

Un po’ più complesso il cammino in Champions League, dove i rossoneri hanno raccolto due pareggi nei primi due match contro Newcastle e Borussia Dortmund. Ieri sera, nel match contro i tedeschi al Signal Iduna Park, i ragazzi di Stefano Pioli si sono ben comportati – soprattutto nel secondo tempo – ma senza riuscire a sfondare la difesa avversaria.

In Europa servirà dunque qualcosa in più d’ora in avanti. Gli zero gol nelle prime due partite sono il sintomo di qualcosa che non va, almeno in fase realizzativa: il Milan ha creato tanto, soprattutto nel match inaugurale contro il Newcastle, senza però mai riuscire a battere il portiere avversario. Nel frattempo continua ad imperversare la questione stadio. San Siro raccoglie un pubblico numerosissimo e continua ad esercitare un fascino con pochi eguali al mondo, ma per il Milan è l’ora di dotarsi di uno stadio di proprietà. A tal proposito, qualche ora fa è arrivato un annuncio che fa sognare i tifosi rossoneri.

Milan, nuovo stadio di proprietà: l’annuncio di Furlani

Il nuovo Milan di Moncada e Furlani sembra davvero funzionare bene. Dopo l’addio in estate di Maldini e Massara, i due sono saliti ai vertici della società rossonera non facendo rimpiangere i predecessori: il mercato è stato condotto in maniera egregia, almeno a vedere i risultati, e anche da un punto di vista economico-finanziario la gestione del Milan è da considerarsi tra le migliori in Italia.

Per compiere un definitivo salto di qualità serve ora seguire il solco tracciato da tutti i principali club europei e costruire uno stadio di proprietà. Proprio di questo, ma non solo, ha parlato l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni: “È da cinque anni che proviamo a fare un impianto nuovo. Non possiamo essere competitivi senza uno stadio moderno“.

Sui tempi di costruzione del nuovo stadio: “Cinque anni da ora. L’obiettivo è quello di dotarsi di una nuova casa entro il 2028“.