Milan, Vieri lascia la sentenza: “Inter nettamente più forte”

Vieri senza giri di parole ha parlato della corsa scudetto in Serie A e ha messo a confronto l’Inter e il Milan. Tra le due squadre milanesi Vieri ha ben chiaro chi sia la più forte.

Dopo la sconfitta del derby il Milan era stato superato dall’Inter che ormai aveva preso possesso della testa della classifica. Dopo quella gara però il Milan ha portato a casa solo vittorie a differenza dell’Inter e questo ha permesso alla formazione di Pioli di chiudere la seconda slot di campionato prima in classifica a 21 punti. Questo passaggio tra Inter e Milan durato per otto giornate, ha fatto intendere chiaramente che i due club potrebbero essere le dirette concorrenti per vincere lo scudetto.

A parlare proprio della corsa scudetto di questa Serie A c’ha pensato anche Bobo Vieri durante una puntata del suo programma: Bobo TV.

Vieri è stato molto chiaro nell’esprimere il suo pensiero:

Insomma l’ex calciatore ha fatto intendere chi secondo lui vincerà lo scudetto o per lo meno chi lo meriterebbe visto le qualità generali, poi ha continuato:

“Per me l’Inter non perde più punti come contro Sassuolo e Bologna ora. Non vedo squadre in Italia che si avvicinano all’Inter, non uso la parola fallimento se non vince la scudetto, non mi piace come parola”.