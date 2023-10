Miranda al Milan, il Betis allo scoperto: l’annuncio del ds

Il nome del terzino è ancora nel mirino del Milan. Il giocatore spagnolo però vuole essere trattenuto dal suo club

Il club rossonero inizia a pensare alle manovre adeguate per rinforzare, ancora una volta, la propria rosa. Il lavoro fatto in estate infatti dovrà essere rimaneggiato per completare la squadra nei punti carenti. Bisognerà andare ad agire sul reparto difensivo, in attacco, dove Jovic è poco incisivo e Okafor balla tra due posizioni in campo in attacco senza trovare fissa dimora. Il centrocampo non ha ancora recuperato l’importante Bennacer e i cambi di Krunic e Adli, non nel suo ruolo naturale, non soddisfano appieno.

La sessione invernale del calciomercato vedrà quindi il Milan seguire tanti profili in tutti i reparti. In attacco si pensa a come prelevare David dal Lille il prima possibile. Poi a centrocampo altri nomi che piacciono come Patino, in difesa bisognerà invece dare un sostituto a Theo Hernandez. Il prodotto di casa, Bartesaghi, non convince la società e si punta in Spagna per la scelta. Il nome di Juan Miranda non è un nome nuovo difatti però, ora, sono arrivate le dichiarazioni del direttore sportivo del Real Betis.

Miranda obiettivo del Milan, parla la società

Il club del giocatore spagnolo esce allo scoperto e rivela l’intenzione che hanno con il difensore.

Tra i tanti ruoli che necessitano di un rinforzo troviamo la difesa. Theo Hernandez è fondamentale per la squadra ma è altrettanto fondamentale trovare un sostituto capace di fare bene all’occorrenza. Bartesaghi è giovanissimo e al Milan, ad ora, non è ancora centrale.

Il nome di Juan Miranda è infatti insistente ormai. Il terzino sinistro spagnolo, in forza al Real Betis, è un chiaro obiettivo del Milan e il direttore sportivo del club spagnolo ora esce allo scoperto. Le sue parole:

Juan Miranda è importante per noi. Parliamo di prolungare il contratto con lui da tempo ormai. Speriamo voglia prolungare il contratto con noi perché è un giocatore importante.

La valutazione dello spagnolo, di circa 10 milioni di euro, non è proibitiva e al Milan farebbe comodo anche un giocatore low cost. Tuttavia è anche importante far crescere i propri talenti e spesso le soluzioni si hanno in casa come ad esempio con il classe 2005 Bartesaghi. L’italiano ha fatto vedere buoni sprazzi per cui dargli delle possibilità è importante per la sua crescita calcistica nel grande calcio ma anche per una sua futura sedimentazione del prezzo in ottica calciomercato.