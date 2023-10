Mirante: “Difesa alta? Lo accettiamo perché ci porta vantaggi”

Antonio Mirante, il terzo portiere del Milan, ha commentato il match appena terminato tra Milan e Juventus

Il terzo portiere del Milan, Antonio Mirante, dopo la sua prima partita da titolare della stagione, ha commentato la partita appena disputata contro la Juventus, valida per la nona giornata di campionato.

Antonio Mirante, nel post partita di Milan-Juventus ha commentato ciò che ha provato in questa partita da titolare e, successivamente, ha analizzato il match, ecco cosa ha detto

Sulla difesa alta : “Abbiamo iniziato la partita benissimo, eravamo in controllo anche della supremazia. Arrivavamo bene sulla trequarti, poi lì abbiamo ottime individualità e ce la volevamo giocare così. A volte accettiamo anche l’inferiorità dietro perché abbiamo giocatori che ce lo consentono, abbiamo difensori veloci che sanno leggere bene le situazioni. Sono però bravi anche gli avversari, non credo sia stato un eccesso di sfrontatezza questo è il nostro modo di giocare. Lo accettiamo perché ci porta grandi vantaggi”.

Sulle emozioni: “Caratterialmente sono tranquillo, so di dover lavorare bene perché la qualità dei compagni me lo impone. L’emozione c’è ma quando entri in campo guardi solo il pallone”.

Sulla forza del gruppo: “Ho sempre avuto l’impressione di una squadra con grande voglia ed energia. In 10 uomini stasera ho capito la forza di questa squadra e ciò ci fa ben sperare per il proseguo. Ora abbiamo due partite importanti e questa voglia può fare la differenza”.