Mistero Milan, Pioli finisce di nuovo sotto accusa

Marco Pellegrino diventa un mistero da risolvere per il Milan di mister Stefano Pioli. L’argentino è ancora a quota 0 presenze con il club rossonero

Il Milan ha recentemente chiuso un periodo pre sosta nazionale con buoni risultati, ma c’è un caso curioso che emerge durante questa pausa nel calendario, e tutto sembra essere legato a Marco Pellegrino, un giovane difensore argentino arrivato dal Platense durante l’estate.

Marco Pellegrino, un difensore centrale versatile che può giocare anche come terzino sinistro, ha firmato un contratto fino al 2028 con il Milan. Tuttavia, finora, non ha ancora fatto il suo debutto con la squadra rossonera, nonostante le aspettative di un futuro brillante.

Milan, Pellegrino diventa un mistero

Anche l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, aveva condiviso pensieri positivi su Pellegrino in passato, elogiandone l’attenzione, la disciplina e l’aggressività, ma aveva sottolineato che c’era bisogno di tempo per adattarsi al gioco del Milan: “Marco è un difensore attento, disciplinato e aggressivo. Ha bisogno di tempo per capire delle cose, giocava a tre. Può fare anche il terzino sinistro”. Queste parole sono state pronunciate un po’ di tempo fa, e il giovane argentino ancora non è riuscito a conquistare un posto nella squadra.

La situazione diventa ancora più curiosa quando si considera che Marco Pellegrino è stato convocato per la Nazionale argentina, un importante riconoscimento per il 21enne. Questo potrebbe portare a un paradosso unico: Pellegrino potrebbe fare il suo debutto prima con la maglia della Nazionale argentina e poi con quella del Milan. La sua convocazione è una dimostrazione di stima per il giovane giocatore e potrebbe rappresentare un’opportunità di esordio nelle gare di qualificazione al Mondiale previste il 12 e il 17 ottobre contro Paraguay e Perù.

Anche se è difficile fare previsioni sul suo utilizzo, non va esclusa la possibilità che Marco Pellegrino possa finalmente debuttare con il Milan dopo la sua esperienza con la Nazionale argentina. Questo crea un curioso paradosso nell’attesa dei primi minuti del giovane talento sudamericano con la maglia rossonera.

Marco Pellegrino è al centro di un intrigante enigma tra la sua aspettativa di debutto con il Milan e la sua improvvisa chiamata nella squadra nazionale argentina. Gli appassionati del club rossonero staranno sicuramente seguendo con interesse questa storia, che potrebbe portare a un momento di grande soddisfazione sia per Pellegrino che per il Milan.