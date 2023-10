Moncada vola in Spagna, vuole convincerlo a tutti i costi: ok all’addio

Il Milan è già molto attento alle vicende di calciomercato che possono cambiare il volto del club nei prossimi mesi: trattativa in corso.

I rossoneri hanno ambizioni importanti per il futuro e la strada andrà tracciata sin da questa stagione. C’è stato un cambio radicale all’inizio di quest’annata calcistica che dovrà portare necessariamente a miglioramenti sia in termini di risultati che di gioco nonché dal punto di vista economico. La squadra costruita è molto forte, capace di poter lottare fino a giugno per obiettivi molto importanti e per tornare a vincere trofei.

Stefano Pioli è l’unico della “vecchia guardia” della dirigenza ed è chiamato a fare un lavoro eccezionale perché gli è stata data fiducia massima verso un futuro sempre più importante.

Calciomercato Milan, c’è un nome nuovo dalla Spagna

Il Milan ha le idee ben chiare su come agire per migliorare la rosa e provare a crescere di livello per vincere nuovamente grandi trofei. La società sa già che serviranno investimenti importanti e che si dovrà provare a non cedere i calciatori migliori, come successo questa estate.

Per questo motivo si sta cercando anzitutto di ridurre i costi e di aumentare le entrate e poi si proverà a gestire al meglio il calciomercato. Pioli ha chiesto colpi importanti e in estate sono arrivati calciatori dal calibro di Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders che stanno diventando sempre più importanti.

Per la prossima estate, però, serviranno ulteriori innesti, soprattutto in difesa. Simon Kjaer va verso l’addio, visto che ha il contratto in scadenza a giugno e non sarà rinnovato di un’altra stagione.

Il nome che fa gol al Milan per la prossima stagione è quello di Martín Zubimendi, uno dei difensori più promettenti del calcio spagnolo e già pronto al grande salto di qualità in un club ancora più importante della Real Sociedad.

Classe ’99, Zubimendi piace al Milan che sta studiando il suo profilo per la prossima stagione. Centrale di difesa e all’occorrenza anche mediano di rottura, il 24enne di San Sebastian costa almeno 40 milioni di euro. Ha un contratto in essere fino al 2027, rinnovato a ottobre dello scorso anno ed è una delle gemme più importanti del club spagnolo. Moncada presto potrebbe volare in direzione Spagna per iniziare a colloquiare con l’entourage.

Il problema principale è la concorrenza che si sta sviluppando intorno al nome di Zubimendi. Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Milan vuole Zubimendi ma sta facendo i conti con il forte interessamento del Manchester United che intende cambiare molto per la prossima stagione.