Musah: “Vogliamo vincere lo Scudetto”, poi l’elogio a sorpresa all’ex Milan

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha tracciato la rotta per l’obiettivo stagionale dei rossoneri: lo Scudetto.

Il Milan è pronto a rientrare in gioco dopo la pausa nazionali. Al ritorno in campo i rossoneri se la vedranno con la Juventus in una partita importantissima in questo momento della stagione. Infatti le due squadre potrebbero, con una vittoria, continuare il loro cammino in stagione galvanizzate.

Milan, Musah si racconta

Chi in questo avvio di stagione ha iniziato a calcare la mano con il Diavolo è Yunus Musah. Il centrocampista sta cominciando a trovare la sua dimensione in rossonero. In particolare Musah ha parlato dei primi mesi al Milan ai microfoni di DAZN.

Musah è partito dall’esordio in maglia rossonera, un esordio che gli ha dato emozioni enormi:

“L’esordio a San Siro è stato bellissimo. Non ci ero mai stato e con quella curva è stato bellissimo. A volte non riesci nemmeno a sentire l’arbitro”.

Il centrocampista è poi passato su cosa è successo nel derby e da cosa è nata la reazione del Milan:

“Dopo una sconfitta così puoi piangere o reagire. Noi abbiamo deciso di reagire insieme. L’abbiamo dimostrato e vogliamo continuare così”.

Musah si è poi concentrato su un ex rossonero a cui potrebbe un giorno somigliare come giocatore: Franck Kessié. Musah ha detto:

“Era fondamentale, portava la squadra avanti. Qui in Italia ha fatto bene. È un buon esempio per ciò che ha fatto qui al Milan ed io vorrei fare lo stesso”.

Il centrocampista ha poi detto la sua su quale pensa sia il ruolo più adatto alle sue caratteristiche:

“Mezzala. È il ruolo che più mi piace e mi diverte. Pioli mi aiuta ad ogni allenamento, parlandomi ed aggiungendo nuovi dettagli”.

In chiusura Musah ha tracciato la linea offensiva del Milan. Per lui l’obiettivo è lo Scudetto:

“L’obiettivo è lo Scudetto. Vogliamo fare bene. Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, vincere sarebbe bellissimo”.

Queste le parole di Musah ai microfoni di DAZN.