Napoli-Milan, che notizia per i rossoneri: accadrà al Maradona

Grande notizia per i ragazzi di Stefano Pioli in vista del big match Napoli-Milan: accadrà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Si avvicina il big match Napoli-Milan, manca sempre meno alla grande sfida dello stadio Diego Armando Maradona. Una partita che in casa Napoli è sentita particolarmente: i partenopei hanno voglia di rivalsa dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League dello scorso anno. I rossoneri sono stati la vera bestia nera della squadra schiacciasassi di Luciano Spalletti, avendo vinto 4-0 al Maradona in campionato e avendo perso solo una delle quattro sfide stagionali.

Ora però la storia è diversa, sia per il Napoli sia per il Milan. Il cambio in panchina con l’arrivo di Rudi Garcia è stato più difficile del previsto, eppure pian piano gli azzurri si stanno rialzando e sono reduci da due vittorie consecutive. Situazione opposta in casa Milan: i rossoneri stanno attraversando un periodo difficile, soprattutto in fase offensiva. Gli zero gol in Champions League sono l’immagine di un momento nero che al momento non dà grandi speranze per il breve futuro.

Napoli Milan, settore ospiti quasi esaurito

Quindi, entrambe le squadre hanno un estremo bisogno di vincere questa sera. Chi per consolidare la propria posizione e chi per non metterla a rischio. La squadra di Pioli, fortunatamente, potrà come al solito contare sul suo magnifico tifo. Anche a Napoli saranno tantissimi i rossoneri che sosterranno la squadra e faranno sentire la propria voce in uno stadio caldo com’è il Maradona.

Il settore ospiti dell’impianto partenopeo sarà quasi sold out con oltre 2500 tifosi del Diavolo presenti sugli spalti del Maradona. Proprio in questo momento non proprio facile, il Milan ha un grande bisogno dei propri tifosi, sempre vicini alla squadra, anche – e forse soprattutto – nelle situazioni più delicate. Il successo in campionato per 4-0 e il pareggio decisivo in Champions League dell’anno scorso al Maradona furono sicuramente anche merito del tifo incessante rossonero.

Poi però toccherà alla squadra dare il 110% in campo e provare a espugnare ancora una volta il Maradona. Un’impresa che questa stagione è riuscita già a Lazio, Real Madrid e Fiorentina: è stato lo stesso Garcia in conferenza ad ammettere di dover fare meglio tra le mura amiche. Il Milan, invece, ha sempre vinto lontano da San Siro in questa stagione. La speranza dei tifosi è che possa accadere anche stasera. Per poter festeggiare tutti insieme.