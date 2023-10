Napoli – Milan, le ultime di formazione: scelte chiare di Pioli

La probabile formazione dei rossoneri in vista del big match di questa sera.

Il Milan si appresta a scendere in campo per la decima giornata di campionato, in una sfida dal sapore speciale. Il diavolo infatti sarà ospite dei campioni d’Italia al Diego Armando Maradona, stadio in cui ad aprile i meneghini si sono imposti per quattro reti a zero. La squadra di Pioli cercherà di ripetere quanto fatto nelle passate stagioni contro i partenopei, Napoli è di buon auspicio per il tecnico emiliano.

In casa rossonera non si respira aria di grande serenità, in settimana alcune vicende – successive alle sconfitte con Juventus e Psg – hanno evidenziato dei malcontenti all’interno dello spogliatoio. Lo sguardo è rivolto al match di questa sera, bisognerà rialzarsi sotto l’ombra del Vesuvio e il Milan ci crede fortemente.

Operazione Napoli, Pioli si affida ai fedelissimi

La sfida tra Napoli e Milan promette grande spettacolo in mezzo al campo nonostante i due allenatori abbiano preparato la gara con accorgimenti tattici volti a limitare le furie di entrambi gli attacchi. I giocatori di Pioli dovranno prestare massima attenzione soprattutto su Kvaratskhelia, pericolo numero uno degli azzurri di Rudi Garcia.

A contenere l’esterno georgiano ci sarà Davide Calabria che insieme a Kalulu, Tomori e Theo formerà il quartetto difensivo che proteggerà la porta di Mike Maignan. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Rade Krunic che conterà sul sostegno di Musah e Reijnders, in cerca di gol. Il tridente d’attacco sarà composto da Pulisic, Giroud e Leao – al centro di numerose critiche in settimana. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.