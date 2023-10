Napoli-Milan, non succede dal 2011: il dato

Il big match tra Napoli e Milan può dire tantissimo per le due squadre. Il dato sorprende: non succede dal 2011.

Il Milan deve cercare di riprendersi nel proprio cammino in stagione. La doppia sconfitta consecutiva deve essere un monito per i rossoneri per cercare di andare oltre le difficoltà. Soprattutto perché la prossima sfida sarà contro il Napoli, un Napoli che vuole rilanciare la sua voglia di alta classifica.

Napoli-Milan, il dato

La sfida del Maradona contro il Napoli sarà importantissima nel cammino stagionale dei rossoneri. Infatti c’è la necessità di mostrare qualcosa in più rispetto alle ultime due usciti per gli uomini di Pioli. Inoltre c’è un dato che non lascia presagire nulla di buono per il Milan.

Infatti il Napoli non perde per due volte consecutivamente contro il Milan dal 2011, con Mazzarri sulla panchina dei partenopei. Va ricordato che i rossoneri hanno vinto lo scorso anno al Maradona per 4-0, strapazzando il Napoli, poi Campione d’Italia.

Inoltre la statistica racconta che nelle ultime nove uscite regna un equilibrio totale. Infatti sono tre le vittorie del Napoli, tre quelle del Milan e tre pareggi. L’equilibrio verrà fisiologicamente rotto nel big match del Maradona, in una partita che vedrà la motivazione come punto cardine. Il Milan per uscire da un momento complicato, il Napoli per rilanciare la sua voglia di Scudetto.