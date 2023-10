Brahim Diaz sta vivendo una stagione di transizione e presto ci saranno novità importanti: intanto torna a galla un vecchio problema.

Il trequartista ha fatto ritorno a Madrid dove si è messo a disposizione di Carlo Ancelotti per cercare di prendersi un posto importante nel Real Madrid. Fino a ora la sua stagione non è stata troppo esaltante e a confermarlo sono i numeri stagionali. Ha collezionato solo 8 presenze e 1 gol ma solo con una presenza da titolare. Deve sicuramente lavorare ancora molto per mettersi nelle condizioni di poter essere titolare in una squadra di calciatori tanto importanti ma il tempo è dalla sua parte.

Aver lasciato il Milan ha creato sicuramente un po’ di difficoltà nell’ambiente rossonero, con Stefano Pioli che ha dovuto reinventare la trequarti senza il suo pupillo.

Problemi per Brahim Diaz: ecco cosa è successo

Il futuro di Brahim Diaz è tutto da scrivere, con il Real Madrid che ha intenzione di puntare fortemente sul trequartista come un’arma a gara in corso per spaccare le partite. Il classe ’99 ha sicuramente qualità e talento da vendere ma imporsi in una squadra come quella dei “Galacticos” non sarà per niente semplice.

Intanto in Spagna nasce il “caso Brahim Diaz” che non riguarda le prestazioni del calciatore, le sue qualità o la sua incisività al Real Madrid ma un altro aspetto che sta mettendo in contrasto la Nazionale spagnola e quella marocchina: deve decidere per chi giocare. Un problema che si era già proposto ai tempi del Milan e che il calciatore non ha mai risolto ancora.

Da qualche giorno è emersa la notizia per cui Brahim Diaz abbia scelto il Marocco come nazionale con cui giocare. Secondo quanto riferisce AS il calciatore ex Milan dopo mesi di corteggiamento ha accettato la proposta della Federazione dei Leoni dell’Atlas.

La sua decisione ha creato un po’ di dissapori sia nella società madrilena che nella Federazione spagnola. Ma ora ci sono dei nuovi aggiornamenti che potrebbero cambiare nuovamente la situazione relativa alla decisione del classe ’99.