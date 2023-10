Nervi tesi dopo la Champions? Pioli esce allo scoperto in conferenza stampa

Stefano Pioli ha tenuto la solita conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. L’allenatore rossonero ha affrontato diversi temi.

Dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus e quella in Champions League con il PSG, il Milan si prepara per un altro big match contro il Napoli. Domani sera alle 20:45 al Maradona i rossoneri saranno ospiti del club partenopeo e dopo due risultati negativi tenteranno di portare a casa una vittoria, soprattutto per risollevare un po’ il morale. Al contrario il Napoli viene da due vittorie di fila con Hellas Verona e Union Berlino e vorrebbe continuare su questa scia. Una gara non facile per entrambe che giocheranno sicuramente per vincere.

Alla viglia del match, Stefano Pioli ha tenuto la consueta conferenza stampa, dove ha parlato un po’ della gara di domani e non solo, di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla partita di domani:

“La voglia di cambiare c’è, arriviamo da due sconfitte consecutive in due scontri diretti. Domani abbiamo un altro scontro diretto e dobbiamo fare una partita sul pezzo per 95 minuti e abbiamo tutte le intenzioni di farla”.

Sul momento del Milan:

“Io penso che non si può pensare a quello fatto ieri sia in positivo che in negativo così come non può pensare a cosa farai a maggio, bisogna vivere il presente. Domani possiamo dimostrare che possiamo essere una squadra migliore”.

Sui giorni dopo il PSG:

“Giorni di lavoro e confronto per cercare di alzare il livello della squadra”.

Su cosa bisogna migliorare:

“Abbiamo un nostro modo di giocare che dobbiamo portare avanti, poi ovviamente dobbiamo cercare di trovare un modo per aiutare di più il compagno ed essere più riflessivi”.

Sulle parole di Furlani:

“Lavoriamo con una proprietà ambiziosa che pensa in. Grande ed è chiaro che il nostro obiettivo è quello si vincere il campionato”.

Sulla frase di Calabria:

“Nervi tesi dopo Parigi si, diamo il massimo per raggiungere i risultati. Nervi tesi giusti però! In sala stampa sono state riportate parole non veritiere però è stato tutto chiarito”.

Su Garcia e sul Napoli:

“È un ottimo allenatore che allena un’ottima squadra. Ha faticato all’inizio ma è normale, sta lavorando bene e gioca molto all’attacco. Gli mancherà Osimhen ma hanno tante altre soluzioni. Da un punto di vista difensivo non credo abbiano cambiato tanto rispetto all’anno scorso. È difficile vedere delle differenze notevoli con il Napoli dell’anno scorso. Raspadori può raccordare un po’ il gioco mentre Simeone, lo conosco bene perché l’ho allenato ed sa attaccare più l’area”.

Su Loftus-Cheek

“Loftus non è solamente importante dal punto di vista fisico ma anche per la qualità in fase offensiva. Adesso soffre di un’infiammazione pubica. Sta meglio, domani sicuramente non sarà con noi ma ci sono buone possibilità che sia con noi dalla prossima partita. Aveva iniziato bene e con entusiasmo, adesso va sostenuto”.

Sugli errori in difesa:

“Essere aggressivi non significa essere scoperti e accettare gli uno contro uno. Dobbiamo migliorare su come affrontare le soluzione quando la palla è scoperta”.

Su Theo Hernandez:

“Stiamo sviluppando una fase offensiva un po’ diversa a sinistra e ci sta che sia un po’ meno prorompente, io penso sia un grande giocatore e lui lo sa. Dobbiamo alzare il livello tutti, anche se ho la netta sensazione che mercoledì siamo stati vicini ad essere ad alto livello, ma anche ancora un piccolo passo e Theo è uno di quei giocatori che può aiutarci ad arrivare a quel livello”.

Su Krunic e Adli:

“Credo sia giusto ci sia un dualismo, occupano la stessa posizione. Non li vedo ora insieme. Le mezzali le abbiamo, tutti e due sanno giocare bene in questo ruolo. Hanno caratteristiche diverse e vedrò di partita in partita. Sono contento delle prestazioni e di come fanno il ruolo”.

Su Pioli presuntuoso o coraggioso:

“Sono convinto di ciò che faccio, mi preparo, studio, mi aggiorno, conosco i giocatori e poi cerco di dare convinzioni. L’importante è che sia convinto io. Se lo sono io poi riesco a convincere i giocatori che quello che scelgo è il meglio per loro. Non credo di essere presuntuoso, ma devo convincere i giocatori, non tutti. Non posso”.

Sul mancato gol in Champions:

“In Champions non ci sono mancate le occasioni. Le situazioni non mancano. Il girone è difficile, dobbiamo fare meglio alcune cose per raggiungere il livello altissimo. La prossima in casa sarà uno spartiacque e sarà determinante e dobbiamo provare a vincerla. Pensiamo a quella perché ci può aprire grandi cose”.

Su cosa sarà uguale rispetto all’ultima partita giocata contro il Napoli:

“Col Napoli abbiamo quasi sempre giocato con tre centrocampisti e tre attaccanti e faremo la stessa cosa anche domani. Se vinceremo diranno che abbiamo fatto tutto bene, se perderemo tutto male, magari facendo le stesse cose che ci hanno fatto vincere l’anno scorso. Però domani è un’altra partita e bisogna fare benissimo”.

Sull’augurio dopo le 200 panchine: