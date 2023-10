Nessuno come Milan e Benfica: che disastro in Champions

Milan e Benfica condividono un brutto primato in questa stagione di Champions League: il dato sconfortante.

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il PSG, il Milan ha l’obbligo di voltare pagina e rituffarsi in campo per cercare di preparare al meglio la sfida con il Napoli. Domenica sera, al San Paolo, rossoneri e partenopei si affronteranno in un match che dirà tanto sul reale valore di entrambe le squadre.

I ragazzi di Pioli non ci arriveranno benissimo. Le ultime due sconfitte, contro Juve e PSG, sono pesanti da digerire. In particolare quella di Champions, con i rossoneri che a questo punto si trovano in una brutta posizione di classifica nel girone e rischiano seriamente di non qualificarsi agli ottavi. E nel frattempo spunta un dato sconcertante.

Milan e Benfica, primato da incubo in Champions

Il Milan vive una situazione molto brutta in Champions League. Dopo tre partite i rossoneri si trovano all’ultimo posto del girone con soli due punti conquistati.

Ma c’è un dato che fa ancora più impressione: il Diavolo non è ancora riuscito a segnare un gol. Prima della sconfitta per 3-0 di ieri sera, due pareggi a reti bianche.

Un primato condiviso con il Benfica, che ancora non riesce ad andare in gol, ma un unicum nella storia del calcio italiano: è la prima squadra del nostro paese che al giro di boa nel girone di Champions non è riuscita a segnare.