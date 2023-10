No a Taremi, nuovo bomber in rossonero: Moncada lo strappa all’Inter

Il Milan sta già cercando un nome nuovo sul calciomercato e il colpo da portare a casa è un nuovo bomber che piace anche all’Inter.

I rossoneri in estate hanno provato a prendere un bomber di primo livello come Mehdi Taremi per affiancarlo a Olivier Giroud e dare agio a Pioli di poterli alternare e poter garantire alla squadra un numero di gol estremamente elevato. La trattativa con il Porto, però, non è andata a buon fine e l’iraniano è rimasto in terra portoghese.

A gennaio il Milan proverà un nuovo assalto ma le sensazioni, al momento, non sono troppo positive circa la riuscita dell’affare. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta guardando anche altrove per trovare il nome giusto.

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco

Il Milan sta cercando un nuovo centravanti che possa affiancare Giroud in questo campionato e possa, poi, sostituirlo dalla prossima stagione. Il francese è stato sempre fondamentale per i rossoneri ma i giri del suo motore realizzativo si sono abbassati notevolmente rispetto al passato. Ad oggi è decisivo nello sviluppo della manovra offensiva della squadra di Pioli ma fatica a trovare la via del gol.

Il futuro del Milan passa dalla ricerca di un nuovo attaccante e per questo motivo la dirigenza si è messa alla ricerca di un nome nuovo che possa garantire gol e grandi giocate per le prossime stagioni.

Un nome che ha stupito la dirigenza del Milan e che piace molto anche a Stefano Pioli per il suo modo di giocare è quello di Roko Simic del Salisburgo. Il giovane attaccante croato è nato a Milano ed è il figlio di Dario Simic, vecchia stella dei rossoneri. È un classe 2000 e spicca per le grandi doti fisiche che ha a disposizione: 190cm e centravanti puro, è molto forte di testa ma è anche abile palla al piede.

Secondo quanto riferisce fichajes.net il Milan sta valutando il colpo Simic e pensa di poterlo chiudere anche a gennaio. L’affare Taremi sembra ormai sfumato definitivamente e potrebbe essere utile puntare su un giovane di ottime prospettive.

Simic ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Salisburgo e i rossoneri potrebbero approfittarne con un’offerta da 5 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi e il derby di mercato è già all’orizzonte. I nerazzurri lo hanno studiato da vicino nel recente incontro europeo e sono stati convinti dalla sua prestazione. Ora tocca a Moncada anticipare Marotta e portarlo a Milano con i colori rossoneri.