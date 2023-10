“Non hanno creduto in me”: l’attacco dell’ex Milan spiazza tutti

“Ero uno dei più forti tra loro, ma comunque non mi hanno riscattato”: parole che fanno discutere quelle rilasciate dall’ex Milan, che dopo tanto tempo torna a parlare della sua esperienza in rossonero.

Le aspettative su di lui erano altissime, ma il suo rendimento in campo ha rispettato solo in parte la speranza che i tifosi avevano riposto su di lui. Si tratta di Adel Taarabt, che dopo diverso tempo è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero, cogliendo l’occasione difatti di togliersi qualche sassolino di troppo.

L’ex attaccante del Diavolo, che ha rilasciato un’intervista ad AD Sports, ora gioca in Oriente, con la maglia dell’Al-Nasr di Dubai. A 34 anni, la sua carriera è entrata ormai nella sua parte finale, ma il calciatore non intende in alcun modo passare inosservato. E le sue ultime dichiarazioni in merito al suo passato in rossonero fanno discutere e non poco i tifosi. In particolare, Taarabt si è soffermato sul mancato riscatto della società rossonera del suo cartellino, nonostante quello che viene definito dallo stesso giocatore un’opportunità sprecata. Non manca, dunque, la frecciatina dell’ex ai rossoneri, anche a distanza di anni dall’addio definitivo tra le parti in questione.

“Ero tra i più forti ma non mi hanno riscattato”: sentite l’ex Milan Taarabt

Adel Taarabt è tornato a parlare della sua esperienza in maglia Milan nel corso della sua intervista affidata ai microfoni di AD Sports.

“Ero reduce da una grande stagione al Milan, mi sentivo il più forte e lo ero, nonostante in squadra avessimo campioni come Kakà, Robinho e Balotelli”, ha rivendicato Taarabt durante la sua intervista, spiegando come ci fosse rimasto male per il mancato riscatto da parte dei rossoneri (il calciatore, all’epoca, era in prestito dal Queens Park Rangers Football Club, ndr). “Ho sofferto di depressione per diverso tempo dopo quel mancato riscatto della società rossonera“, ha poi aggiunto. “ Al Milan ero uno dei migliori, non ho mai capito quella decisione “.

Parole che hanno scatenato il dibattito all’interno della piazza rossonera e tra i suoi tifosi, in parte sorpresi da quella che è stata l’uscita (comunque forte) del calciatore a distanza di anni dal suo addio in rossonero. Nella sua stagione al Milan, Taarabt (per l’appunto in prestito dal QPR, ndr) 16 presenze, mettendo a segno 4 gol. Numeri che, evidentemente, non convinsero la dirigenza di allora a puntare su di lui, nonostante quest’ultimo si sentisse con le carte in regola per poter incidere ulteriormente anche nelle stagioni a seguire.