Nuova firma al Milan, l’accordo è solo questione di tempo

A Casa Milan cresce sempre di più l’ottimismo sulla firma del giocatore. L’accordo ormai è veramente vicinissimo: il punto della situazione

Il nuovo Milan ha grandi obiettivi per il futuro, il primo è la seconda stella. Al momento i rossoneri si trovano primi in classifica con due punti sull’Inter, che occupa il secondo posto, e a quattro sulla Juventus terza. Dopo la sosta delle Nazionali ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Juve e potrebbe essere una buona occasione per allungare ancora di più le distanze dai bianconeri.

La squadra rossonera ha una punta di diamante su cui contare ed è Olivier Giroud, un giocatore che in questi ultimi anni si è trasformato in un vero leader sia dentro che fuori dal campo. A dimostrazione di ciò basti pensare all’ultima gara di campionato contro il Genoa, dove dopo l’espulsione diretta di Maignan, non avendo più cambi a disposizione, Giroud non c’ha pensato due volte ad indossare la maglia e i guantoni del suo compagno di squadra e a posizionarsi tra i pali. Una scena che sicuramente tutti i tifosi rossoneri ricorderanno per sempre, anche perché il francese è stato l’artefice di una parata straordinaria che sarebbe potuto costare il pareggio al Milan.

Giroud-Milan: rinnovo sempre più vicino

Un giocatore come Giroud, il Milan non può rischiare di perderlo, il suo contratto infatti è in scadenza a giugno 2024, dunque il club ha i mesi contati per trovare un accordo con l’attaccante.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società ovviamente sta cercando di discutere con l’entourage del calciatore sulle cifre e sulla durata che questo rinnovo potrebbe avere, anche perché Giroud è comunque arrivato a 37 anni. Nonostante l’età la sua forma fisica è perfetta e le sue prestazioni in campo anche, ma i dati anagrafici non possono essere trascurati del tutto.

Il Milan ovviamente vuole prolungare il contratto del giocatore e quest’ultimo ha tutta la volontà di restare al Milan ancora per un po’, dunque la voglia c’è da entrambi le parti ed è anche molto forte, bisognerà solo capire ancora per quanto Giroud potrà restare in rossonero. Al momento il giocatore è partito con la sua Nazionale, di ritorno in Italia poi ci sarà sicuramente tempo per tornare a discutere del suo futuro al Milan.