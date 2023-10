Nuovo bomber sulle liste del Milan: il nome sorprende

Continua la ricerca di un bomber in casa Milan, con il nuovo obiettivo rossonero che sorprende i tifosi. Il nome è molto ricercato in Serie A.

Continua il momento negativo del Milan in Champions League, dove i rossoneri sono stati protagonisti di una pesante sconfitta al Parco dei Principi contro il PSG. La dipartita contro il club parigino, firmata Mbappé, Kolo Muani e Lee Kang-In, ha sensibilmente posto in salita il percorso europeo degli uomini di Pioli, a soli 2 punti nel girone ed a forte rischio eliminazione. Un rischio nato appunto dai soli due pareggi totalizzati in 3 partite nonché dalla sterilità offensiva del club, ancora a secco nella competizione.

Un dato in grado di riaccendere la famosa diatriba vissuta in estate sulla questione bomber, con Giroud e Jovic che non danno più garanzie realizzative ed un Okafor spesso schierato in fascia. Alla luce di ciò, quindi, sorprendono e non poco i numeri totalizzati dal nuovo obiettivo di mercato rossonero, in grado di far sognare tutti i supporter del club.

Il Milan segue Gimenez, i numeri del bomber sono da capogiro

La mancanza di investimenti pesanti sul ruolo di prima punta della scorsa sessione di mercato hanno sentenziato il Milan come una delle big meno prolifiche da inizio stagione, sia in campionato che in Champions League. Una situazione che ha portato il presidente Scaroni ad annunciare in pubblico l’acquisto di un nuovo bomber nell’estate del 2024, nonché il duo Furlani-Moncada ad adoperarsi su nuovi obiettivi e nuovi profili.

Tra questi, secondo calciomercato.com, vi sarebbe il messicano Santiago Gimenez, classe 2001 ad oggi in forza al Feyenoord. Un nome finito sui taccuini di diversi club europei negli ultimi mesi, e cui quotazioni si sono sensibilmente innalzate a causa degli ultimi numeri portati a referto. In stagione infatti, Gimenez ha già totalizzato 15 gol e 3 assist in appena 11 presenze, trovando la via della rete ben 9 volte consecutive tra campionato e Champions League (cui ultima marcatura è stata siglata proprio nel turno appena passato contro la Lazio).

Numeri a dir poco sorprendenti, valsi al bomber messicano l’interesse da parte di numerosi club di Serie A sempre secondo calciomercato.com . Gli stessi capitolini biancocelesti avrebbero infatti preso in considerazione il profilo di Gimenez come un possibile post-Immobile, con l’Inter che continua ad osservare da lontano. Insidioso nella corsa anche il ruolo del Napoli, alle prese con l’incognita Osimhen e già sulle tracce del calciatore dalla scorsa estate. Dal canto suo però, il Milan resta tra i 4 il club meglio piazzato, a causa di alcuni dialoghi avvenuti con l’entourage del calciatore sul finire della scorsa stagione. I tifosi rossoneri continuano dunque a rimanere vigili su tale situazione, vista la possibilità concreta da parte del diavolo di mettere sotto contratto un vero e proprio “puntero” di razza.