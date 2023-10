Nuovo centrocampista a gennaio: colpo dalla Premier per il Milan

Il Milan vuole un nuovo centrocampista per gennaio: i rossoneri potrebbero chiudere per un gran colpo dalla Premier League.

Con il match del Marassi di ieri sera, il Milan ha chiuso il primo spezzone di questa stagione. Dopo la gara con il Genoa, i rossoneri si fermeranno per due settimane per la sosta delle Nazionali, ma alla ripresa saranno impegnati in un tour de force infernale. Milan-Juventus il 22 ottobre, sfida in Champions League in casa del Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé mercoledì 25 e altro big match in casa del Napoli domenica 29 ottobre: tre sfide di fuoco nel giro di una settimana che diranno molto sulla stagione dei ragazzi di Stefano Pioli.

Sarà fondamentale gestire bene le energie dei giocatori in rosa, Pioli dovrà esser bravissimo a valutare la condizione fisica dei propri uomini, anche se non sarà sicuramente facile non schierare i cosiddetti “titolarissimi” in match del genere. Per il recente futuro potrebbe però arrivare una mano dal mercato.

Uno dei reparti dove la dirigenza rossonera, capitanata da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, potrebbe intervenire è il centrocampo. Nonostante siano stati acquistati Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders nel mercato estivo e sia stato finalmente riscoperto Yacine Adli, Pioli potrebbe dover aspettare ancora per molto il ritorno di Ismael Bennacer. Tra infortunio e Coppa d’Africa con la sua Algeria, l’ex Empoli potrebbe farsi rivedere per febbraio inoltrato.

Milan sul centrocampista del Tottenham

L’idea del Milan è quindi quella di rafforzare il reparto centrale del campo. Nelle ultime ore un nome a sorpresa è stato accostato ai rossoneri: secondo quanto riportato da alcune fonti inglesi, il Milan sembra interessato a Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham. Sarebbe un altro centrocampista proveniente dalla Premier League, dopo l’acquisto (finora redditizio) di Loftus-Cheek dal Chelsea.

Giocatore maliano classe ’96, Bissouma è stato prelevato dal Brighton nell’estate del 2022 per circa 30 milioni di euro. Adesso, però, il su valore di mercato è sceso e il Tottenham potrebbe accettare anche una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Su di lui però ci sono anche Manchester United e Arsenal, che da tempo stanno visionando il classe ’96 del Mali.

Il Tottenham è stato informato dai tre club dell’interesse e il giocatore sarebbe affascinato da tutte le opzioni. Bisognerà vedere chi farà il primo passo o chi riuscirà a convincere il club londinese e il centrocampista ex Brighton. Per ora il Milan resta alla porta, ma il tentativo di affondo potrebbe essere fatto già nel mercato invernale di gennaio.