Nuovo Stadio, il Milan smentisce: “Dato irreale e fuorviante”

Il Milan si avvicina sempre di più a definire ufficialmente il progetto per il nuovo stadio dei rossoneri

La società del Milan continua a valutare il progetto per il nuovo stadio che diventerà la casa dei rossoneri. Tuttavia, recentemente, sono uscite alcune indiscrezioni riguardo lo stadio a San Donato che, successivamente, i dirigenti del Milan hanno voluto subito smentire.

Il dato fornito sul nuovo stadio dei rossoneri vedeva un parcheggio con ben 15 mila posti auto nell’area circostante San Donato. Tuttavia, questo dato è stato subito smentito dalla società rossonera.

Ecco la dichiarazione della società a riguardo:

In merito ad alcune notizie riportate sulla dimensione dei parcheggi previsti nell’ipotesi progettuale per il nuovo stadio di San Donato, pari a circa 15 mila posti auto all’interno del Parco Sud, Ac Milan precisa che l’informazione non è assolutamente corretta: il vero numero di parcheggi a servizio del parco potrà essere solo di circa 750 posti auto