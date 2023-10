Occhio Milan, Theo può partire: due top club sul francese

Il Milan non ha più incedibili e anche Theo Hernandez può lasciare Milanello: su di lui sono avanzati già due top club.

Il terzino sinistro milanista è ormai un’icona per tutto il mondo rossonero. Nel 2019 è approdato a Milano quando il Milan era ancora in fase di ricostruzione. Una crescita fatta insieme: sul piano personale e sul rilancio del club in ottica nazionale ed europea.

Il contributo alla causa milanista gli ha fatto guadagnare la convocazione in Nazionale con cui ha disputato da titolare una finale dei mondiale, l’ultimo in Qatar, e lo ha visto uscire vittorioso nella Nations League del 2021 contro la Spagna. Con il cambio dirigenziale, fuori Maldini e Massara e dentro Forlani e Moncada, la visione del club è cambiata radicalmente.

Un esempio lampante è la cessione di Sandro Tonali che, sulla strada di diventare una bandiera, ha dovuto lasciare il Milan per una cifra di 70 milioni, stando alle decisioni prese dai vertici alti. Per questa ragione un’eventuale cessione di Theo Hernandez non è esclusa, anzi, in caso di una soddisfacente offerta il Milan accetterebbe pur di reinvestire quei soldi per rafforzare l’intero organico, così come fatto dalla cessione dell’ex Brescia. Linea di calciomercato, perciò, coerente rispetto a ciò che è stato fatto in passato.

Plusvalenza Theo, ecco quanto il Milan incasserebbe

Theo Hernandez veste la maglia rossonera dalla stagione 2019/20 quando il Milan lo acquistò per una cifra comunque importante rispetto alla sua fama in quel periodo: spesi ben 22,8 milioni di euro. Nel frattempo ha collezionato 176 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League arricchite da 25 gol e 28 assist. Numeri incredibili per un terzino. Grazie alle sue prestazioni si è guadagnato l’apprezzamento dei più grandi club del mondo tanto da far lievitare il suo valore di mercato fino ai 60 milioni di euro.

Cifra che rispetto agli acquisti di questo periodo storico non è di certo esorbitante per club così potenti che lo vorrebbero a disposizione. Su tutti si è fatta fortissima la concorrenza del Manchester United e del Real Madrid: entrambe senza un terzino sinistro di ruolo.

Non a caso nelle ultime partite di Champions League, le due squadre hanno rispettivamente giocato con Amrabat e Camavinga in un ruolo completamente diverso da quella che è la loro collocazione naturale. Al Real Madrid, il francese ci ha già giocato e vinto anche una Champions League: futuro tutto da decifrare per il campione del Milan.