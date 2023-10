Okafor prima di Milan-Juve: “Dobbiamo essere molto cinici”

Okafor suona la carica ai suoi compagni prima del big match attesissimo fra Milan e Juve in programma al San Siro

Manca davvero poco all’inizio del big match in programma per la nona giornata di campionato di Serie A. Alle 20.45 scenderanno in campo al San Siro, Milan e Juventus, due rappresentanti del panorama del calcio italiano nel mondo.

Soltanto 4 punti separano le due squadre, con i rossoneri che avranno l’occasione di allungare e di riprendersi la vetta. Compito che non verrà di certo facilitato dai bianconeri guidati da Massimiliano Allegri.

Okafor carica i suoi in vista di Milan-Juve

Noah Okafor una delle piacevoli rivelazioni di quest’inizio di campionato del diavolo è intervenuto nel pre-gara ai microfoni di Dazn. Lo svizzero ha voluto caricare i suoi compagni.

Dobbiamo stare calmi e fare il nostro gioco come sempre. Dobbiamo essere cinici – ha detto l’attaccante del Milan – e segnare più gol possibili. Avere testa e mantenere la calma perché la partita è molto lunga

Partita che sarà determinante per il seguito della stagione e che arriva in un momento clou, cruciale per il futuro.