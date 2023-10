Pagano la clausola: il Milan scippa alla Juve il vice Hernandez

Il Milan è ancora proiettato al futuro. I rossoneri hanno messo nel mirino un obiettivo della Juventus per la fascia sinistra

Il Milan ha riacceso il suo percorso in campionato riacciuffando l’Inter in vetta alla classifica. Ora le due cugine viaggiano mano nella mano guardando tutti dall’alto, dopo aver perso entrambe una partita. Certo la sconfitta nel derby brucia maggiormente, ma alla fine dell’anno conta esattamente come perdere con il Sassuolo. Ora il Diavolo deve riprendere il proprio cammino in Champions League, dopo aver pareggiato inizialmente contro il Newcastle. Davanti ai rossoneri si staglia il Muro Giallo di Dortmund, nonostante il Borussia non sia sembrato irreprensibile in questo avvio di Bundesliga. Infatti i gialloneri si trovano in quarta posizione a -2 dal Bayer Leverkusen primo.

Tralasciando però i discorsi di campo ci si addentra di già nel mondo del mercato. Infatti, come abbiamo imparato, il calciomercato non dorme mai. L’oggetto del contendere è il futuro di Theo Hernandez, non per cessioni o rinnovi, ma per cercare un profilo che possa sostituire la freccia francese. Il Milan, secondo Balon Latino, ha individuato questo sostituto in Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors. Infatti Barco è nel mirino di diverse squadre e potrebbe accendere una lunga sfida tra Milan e Juventus, con tante big europee che stanno alla finestra.

Calciomercato Milan, è sfida alla Juve per Barco

Analizzando il profilo di Barco si può notare perché Milan e Juventus siano sulle sue tracce. Il terzino mancino, classe 2004, vanta già 22 presenze con la maglia del Boca Juniors ed è in grado di giocare su tutto l’out di sinistra.

Di conseguenza la concorrenza sarà agguerrita, in particolare da Torino. Infatti la Juve segue da diverso tempo Barco e potrebbe pensare a lui già a gennaio. L’uscita di Alex Sandro sembra ormai prossima, con il brasiliano diretto verso l’Arabia Saudita. Tuttavia la Juve dovrà muoversi velocemente perché il Milan ha un asso nella manica.

Infatti il Diavolo ha una maggiore disponibilità economica rispetto alla Vecchia Signora. Infatti abbiamo visto come i bianconeri abbiano preso solamente Weah in estate, mentre il Milan ha fatto un gran mercato. Ovviamente in casa Juve c’è da considerare l’affaire Pogba, che potrebbe sbloccare un piccolo tesoretto da investire. A maggior ragione sapendo che per Barco c’è una clausola rescissoria nel suo contratto. Il terzino partirebbe per 10 milioni di euro circa quando un’europea potrà offrirli al Boca Juniors. Di conseguenza per il Milan sembrerebbe in leggero vantaggio, con un affondo più semplice rispetto alla Juventus che deve ancora farsi i conti in tasca.