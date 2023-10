Pausa Nazionali, la decisione giova al Milan: l’accaduto

Il nuovo annuncio da parte della UEFA si è improvvisamente abbattuto sul mondo del calcio europeo nonché sul Milan. L’accaduto sorprende i tifosi rossoneri.

Una nuova sosta per le Nazionali è pronta a sfociare in un’ulteriore stop ai principali campionati nelle prossime due settimane, lasciando spazio agli impegni internazionali delle compagini sopracitate. Compagini che verranno arricchite da numerose figure appartenenti allo spogliatoio rossonero, partendo con il Portogallo di Leao fino a culminare nella Francia di Maignan, Theo e Giroud. Un’altra realtà è stata però capace di attirare le attenzioni nella sponda rossa di Milano, altamente toccata dalle ultime decisioni prese dalla UEFA.

La UEFA sospende i match dell’Israele, la notizia colpisce anche Okafor

Tra i convocati per la prossima sosta Nazionali in casa Milan vi è ovviamente Noah Okafor. Lo svizzero, con ogni probabilità avrebbe ricevuto la chiamata da parte della Nazione elvetica in qualsiasi circostanza, ma le ultime prestazioni hanno senz’altro innalzato le quotazioni dell’ex Basilea. Arrivato in rossonero come probabile vice Giroud infatti, Okafor ha trovato la propria dimensione in quel di Milano sulla fascia, talvolta sostituendo addirittura Leao e trovando la rete per ben 2 volte nelle prime 8 giornate di campionato. Uno score valso, come già anticipo, la convocazione con la Svizzera per l’attaccante, cui impegni hanno però subito un notevole cambiamento.

Okafor infatti, insieme alla propria Nazionale, avrebbe dovuto sostenere due impegni validi per le qualificazioni ad Euro2024, contrapposto ad Israele e Bielorussa, rispettivamente per il 7º ed 8º turno del Girone I. L’ultimo annuncio della UEFA ha però scombussolato le carte in tavola, vista l’attuale situazione in terra israeliana. I recenti attentati registrati nel paese e le ore di apprensione in quel di Israele hanno infatti portato il principale ente del calcio europeo a sospendere tutti i prossimi impegni della Nazionale a causa delle poche norme di sicurezza attualmente nel paese.

Notizia che, oltre a scombussolare i piani del calcio in Europa, cambia senz’altro i piani della Svizzera e di riflesso del Milan. Gli elvetici non dovranno più prender parte al match del 12 ottobre contro Israele, restringendo al solo incontro del 16 ottobre con la Bielorussia il proprio calendario d’impegni. News di conseguenza appresa anche dai rossoneri, che potranno quindi contare su di un Okafor più fresco e con una sfida in meno sulle gambe al rientro, nonché pronto al super sprint di fine ottobre che attende il Milan fra campionato e Champions.