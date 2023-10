Pesante squalifica per Tonali: il ‘verdetto’ spaventa

Sandro Tonali rischia una squalifica pesante dal punto di vista sportivo, dopo che la procura avrà compilato il suo fascicolo

Il caso scommesse ha scosso il mondo del calcio italiano. Tutto sembra ancora in fase embrionale, stando a quanto racconta Fabrizio Corona, mentre le procure indagano. Infatti sia la Procura Federale che la Procura di Torino stanno ascoltando i giocatori in questi giorni, dopo aver raccolto informazioni dagli effetti personali degli stessi. In particolare per ciò che riguarda Sandro Tonali c’è fretta. Infatti il giocatore vorrebbe essere interrogato velocemente per confessare e seguire lo stesso iter di Nicolò Fagioli. Tuttavia al momento le due procure stanno ancora analizzando le informazioni presenti in cellulari, tablet e pc dei giocatori.

Dunque Tonali verrà sentito probabilmente a fine settimana, se non direttamente all’inizio della prossima. Ora il giocatore è tornato in Inghilterra, dove continuerà ad allenarsi con il Newcastle. Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento non sono emersi indizi a favore del reato di frode sportiva. Di conseguenza non ci sarebbero elementi per determinare se i giocatori abbiano o meno combinato le partite in cui erano coinvolti. Tuttavia Tonali rischia comunque una lunga squalifica dal punto di vista sportivo, mentre dal lato penale dovrebbe ricevere una semplice ammenda. Nel dettaglio la Procura Federale sta lavorando su un particolare.

Caso scommesse, quanto rischia di squalifica Tonali

Se per il caso Fagioli si va verso una squalifica inferiore ai 10 mesi per essersi denunciato e per aver collaborato, il caso Tonali è diverso. Infatti il giocatore del Newcastle, ex Milan, rischia dal punto di visto sportivo probabilmente più di tutti i giocatori fin qui coinvolti. Tonali, dopo aver capito l’errore commesso, vorrebbe essere ascoltato velocemente dalle procure per seguire lo stesso iter del giocatore bianconero. Tuttavia la situazione sportiva è diversa al momento. Infatti dal punto di vista penale Tonali potrebbe andare incontro ad una sanzione massimale di 516 euro, però il rischio maggiore è sportivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale sta lavorando per capire se Tonali abbia puntato sulla sua ex squadra, ossia il Milan. In particolare, se fosse accertato il fatto che Tonali abbia scommesso sul Milan, rischierebbe una pena decisamente maggiore rispetto a quella di Fagioli. Ora tutto è però fermo, con il giocatore che è rientrato a Newcastle. Nel frattempo Tonali ha iniziato le sedute di cura, come ha fatto Fagioli, per lasciarsi alle spalle la sua ludopatia. Il prossimo step è quello di confessare alle procure quanto fatto, cercando di far emergere il più possibile la verità. Solo così si possono fare passi avanti.