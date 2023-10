Pioli avverte tutti sul Napoli: “È la migliore in un dato, ma possiamo batterli con una mossa”

Nel pre-partita di Napoli-Milan, Pioli è stato intervistato ai microfoni di DAZN.

Alle 20:45 l’arbitro Orsato darà il via al big match di questa decima giornata di Serie A, quello tra Napoli e Milan: azzurri vs rossoneri, Garcia vs Pioli, quarti vs terzi. Una sfida che regalerà sicuramente non poche emozioni, con entrambe le squadre che cercheranno di portare a casa i 3 punti e dare continuità al proprio Campionato.

Il Milan dovrà fare a meno di Chukwueze e Loftus-Cheek, che rientreranno a metà novembre, del difensore Kjaer per un affaticamento muscolare e del secondo portiere Sportiello. Al Napoli invece mancherà il proprio bomber, Osimhen.

Napoli-Milan, le parole di Pioli nel pre-partita

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Orsato, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefano Pioli, allenatore rossonero. Queste le sue parole sulla partita contro i partenopei, dopo che contro Inter e Juventus il Milan ha perso:

3 punti contro il Napoli? Per noi tutte le partite sono importanti, oggi sarà un’occasione per vincere e dimostrare il nostro valore. Poi siamo solo ad ottobre, il campionato è lungo e non può essere una partita decisiva, ma è una partita importante.

Sulle scelte e l’impostazione del match: