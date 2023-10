Pioli cambia il Milan: ha scelto il nuovo asso

Stefano Pioli sta studiando un nuovo Milan per la ripresa del campionato: avrà un nuovo asso nella manica e vuole sorprendere tutti.

I rossoneri sono arrivati alla sosta di ottobre da leader assoluti del campionato, con il primo posto in classifica agguantato dopo la vittoria contro il Genoa e dopo il pareggio dell’Inter contro il Bologna. Ora per Stefano Pioli inizia un’altra fetta di stagione molto importante, in cui deve confermare l’ottimo lavoro svolto fino ad ora e migliorare la squadra laddove ci sono delle lacune.

Il tecnico è a Milanello in attesa che rientrino tutti i calciatori dalle rispettive Nazionali e sta studiando nuove mosse che possono diventare molto utili per il prosieguo del campionato.

Milan, Pioli cala l’asso: novità alla ripresa del campionato

Il Milan è chiamato a una stagione di altissimo livello dopo le difficoltà vissute nella passata annata calcistica. La qualificazione in Champions League ai danni della Juventus non è passata inosservata ai tifosi che, ora, vogliono un campionato di grande spessore per tornare ai fasti di un tempo. Toccherà a Stefano Pioli riuscire a toccare le corde giuste dello spogliatoio nei momenti di difficoltà che possono nascere d’ora in avanti.

E toccherà sempre a Stefano Pioli trovare le soluzioni tecniche e tattiche giuste per avere una squadra sempre al 100% e capace di uscire dalle difficoltà che si possono creare in un campionato ricco di insidie.

L’obiettivo primario del Milan è sempre quello di centrare la qualificazione in Champions League e per questo motivo la dirigenza ha operato in maniera oculata sul mercati, andando a rinforzare tutti i reparti. Tra i calciatori che ancora non sono riusciti a mostrare tutto il proprio talento c’è sicuramente Luka Jovic, arrivato nelle ultime ore di mercato e ancora non del tutto calato benissimo nella parte di vice Giroud.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci saranno minuti anche per Luka Jovic nonostante a Genova sia apparso ancora indietro di condizione. Il serbo ha grande potenziale ma deve trovare fiducia nei propri mezzi per permettere a Pioli di puntare sul suo fiuto del gol e scalzare anche Giroud nei momenti clou della stagione.

E il secondo asso nella manica del Milan sarà la profondità della rosa. L’infermeri si sta svuotando e dopo la sosta per le nazionali Pierre Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek dovrebbero tornare regolarmente a disposizione di Stefano Pioli che potrà contare su una rosa lunga e ricca di qualità.