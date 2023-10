Pioli da record: i numeri celebrano il tecnico, battuto Sacchi

Il Milan e Pioli possono festeggiare, il tecnico romagnolo può raggiungere un grande traguardo che lo porterebbe nella storia rossonera.

Il matrimonio tra il Milan e Stefano Pioli è stato celebrato nell’Ottobre 2019. Arrivato nella Milano rossonera dopo la forte esperienza alla Fiorentina il tecnico emiliano agli inizi non sembrava dovesse rimanere a lungo nel futuro rossonero. Tra lo scetticismo dei tifosi era considerato un traghettatore momentaneo ma ciò che è riuscito a compiere dal 2019 ad oggi sicuramente ha fatto cambiare idea ai fan.

Arrivato in un Milan spaesato Pioli è stato bravo a sfruttare le colonne portanti presenti in squadra, come ad esempio con Ibra, per creare una squadra coesa dando valore ai giovani talenti. Grazie a Pioli il Milan difatti può celebrare il ritorno alla vittoria dello scudetto ma anche il tanto atteso ritorno in Champions League con tanto di semifinale raggiunta. Ora Stefano Pioli può celebrare un traguardo che sicuramente lo porta nella storia del club rossonero e va a raggiungere uno degli allenatori che, in passato, ha fatto la storia del grande Milan. Ecco di cosa si tratta.

Stefano Pioli nella storia del Milan

Stefano Pioli ha riportato vigore al Milan, ottimi traguardi raggiunti nella sua esperienza ed un bilancio finale sicuramente positivo. I tifosi del Milan sicuramente devono ringraziare il tecnico emiliano per aver riportato il club che amano nell’Europa importante dove il Milan ha sempre spadroneggiato. Legati dal 2019 il Milan ha sempre dato piena fiducia a Pioli che con i risultati ha ringraziato il club di ciò.

Ora il tecnico rossonero può anche festeggiare perchè alcuni traguardi importanti sono stati raggiunti. Difatti ora l’allenatore si trova a quota 198 panchine rossonere, a solo due dalle 200 presenze. Tuttavia mancano solo 22 panchine, al tecnico, per andare a eguagliare Arrigo Sacchi, uno degli allenatori più influenti della storia del Milan.

Questa speciale classifica vede al primo posto Nereo Rocco a quota 459, poi Ancelotti, Viani, Capello, Liedholm e Sacchi, seguito da Pioli. Tuttavia Pioli può vantare più gol segnati dal Milan, sotto la sua guida, con ben 340 gol totali, superando sempre Sacchi arrivato a 328.

Dunque questi sicuramente sono indici importanti per rendere omaggio ad un allenatore sottovalutato che sicuramente compie spesso errori, come normale che sia, ma che nella maggior parte delle volte ha portato a esiti positivi per i rossoneri. Dunque verosimilmente tra poche partite Pioli potrà migliorarsi nella speciale classifica.