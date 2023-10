“Pioli e Calabria in contrasto”: il commento dell’ex Milan

L’aria che si respira in casa Milan si è fatta pesante. I rossoneri cercano il riscatto dopo i due ko di fila contro Juventus e Paris Saint-Germain.

Il Milan di mister Stefano Pioli ha affrontato un duro colpo nell’ultima partita di UEFA Champions League. La squadra rossonera ha subito una pesante sconfitta al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, andando ko con un netto 3-0. Per la formazione lombarda si tratta della seconda sconfitta di fila, dopo quella rimediata in casa nello scontro al vertice di campionato contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo aver affrontato Juventus e Paris Saint-Germain, il Milan di mister Pioli sarà impegnato nuovamente in un match d’alta quota. I rossoneri dovranno vedersela con campioni d’Italia in carica, il Napoli allenato da Rudi Garcia. Il Milan andrà a caccia del riscatto domenica 29 ottobre, dove cercherà di espugnare il Maradona per fermare a due sconfitte la striscia negativa e riprendere la corsa Scudetto.

Pioli e Calabria in contrasto: parla l’ex rossonero

L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha condiviso le sue riflessioni negli studi di Sky Sport dopo la sconfitta dei rossoneri a Parigi. Ha espresso l’opinione che per il Milan sarebbe preferibile affrontare una squadra meno forte e meno in fiducia come il Napoli nella prossima partita, reduce da due vittorie di fila tra campionato e Champions League: “Sarebbe meglio per il Milan avere per la prossima partita una squadra più debole e meno in fiducia come il Napoli, che comunque arriva da una trasferta europea che l’ha rilanciata molto”.

Tuttavia, l’ex difensore ha riconosciuto che il Milan ha dimostrato in passato di saper fare buone partite a Napoli nonostante le circostanze. Anche se, come affermato dallo stesso Costacurta, le condizioni psicologiche del Milan, al momento, non sono delle migliori: “Però già l’anno scorso hanno dimostrato che possono andare a Napoli e riuscire a fare le partite. Le condizioni psicologiche del Milan non sono le migliori”.

Costacurta ha anche evidenziato un contrasto di opinioni tra quanto detto da Pioli e il capitano Calabria. Ha sottolineato che, in un certo senso, queste dinamiche di spogliatoio possono essere superate rapidamente se c’è chiarezza. Ha rimarcato l’importanza di concentrarsi sulla prossima partita, sottolineando che la sfida a Napoli riveste una notevole importanza per il Milan: “C’è anche un contrasto di idee tra quanto detto da Pioli e il capitano Calabria, in un certo senso si dovranno chiarire ma sono dinamiche di spogliatoio che vengono superate abbastanza velocemente se c’è chiarezza. E’ sempre bello, comunque, che dopo una partita così tu debba pensare ad una partita altrettanto importante, perché a Napoli è una gara molto importante”.

Il Milan si trova ora di fronte a una sfida impegnativa mentre cerca di riprendersi dalle recenti sconfitte e di ritrovare la propria forma sia in UEFA Champions League che in Serie A. L’incontro con il Napoli rappresenta un’opportunità per il Milan di dimostrare la propria forza e tornare in carreggiata.