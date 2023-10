Pioli: “Juve favorita per lo scudetto”, poi racconta la ‘giornata tipo’ a Milanello

Stefano Pioli ha raccontato la giornata tipo a Milanello ed è tornato sul tema corsa Scudetto, dando la Juve come favorita.

Il Milan ha ripreso la propria corsa in Serie A dopo lo stop nel derby. Infatti gli uomini di Pioli hanno riacciuffato la vetta della classifica, proprio insieme all’Inter. Ora c’è il Genoa per il Diavolo, in una sfida che nasconde più insidie del previsto. Lo sa il Milan e lo sa Pioli, che si è raccontato a Il Nuovo Calcio.

Milan, Pioli racconta il suo metodo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è raccontato ai microfoni de Il Nuovo Calcio, toccando diversi temi interessanti. Infatti Pioli ha spaziato dalla corsa Scudetto alle sedute del suo Milan, raccontando una giornata tipo a Milanello.

In particolare il tecnico rossonero ha iniziato da cosa significhi passare una giornata tipo nel centro allenamento del Milan. Pioli ha detto:

“Colazione tutti insieme e ad un’ora dall’allenamento tutti negli spogliatoi per l’attivazione individuale, prevenzione compresa. Il riscaldamento non è quasi mai tecnico. Infatti questi aspetti li trattiamo dopo la seduta. C’è comunque da considerare che di settimane standard ce ne sono pochissime. Abbiamo lavorato bene in preparazione perché volevamo questo avvio”.

Pioli ha poi continuato il propri discorso inerente alle sedute di allenamento, dando la sua chiave di lettura sulle doppie sedute:

“La gestione del riposo è fondamentale. Quando è possibile concediamo un giorno libero. Preferisco un allenamento in meno che due sedute al risparmio. Infatti ho cancellato le doppie sedute. Serve poco avere una squadra poco reattiva il giorno dopo”.

In chiusura Pioli si è spostato sulla corsa Scudetto, dando ancora la Juve come favorita:

“Il campionato sarà molto competitivo e non giocare in settimana aiuta. Molto. Giocare ogni tre giorni ti consuma a livello mentale e fisico durante la stagione. Dunque, per certi versi, la Juve è la vera favorita”.

Questo il racconto di Pioli a tuttotondo sugli allenamenti e sulla corsa Scudetto.