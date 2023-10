Pioli, la gara di Napoli è un crocevia: la situazione sul futuro

Per Stefano Pioli e il Milan potrebbe essere molto importante la partita in programma per questa sera contro il Napoli.

Questa sera Milan e Napoli si affrontano in un match importantissimo per entrambe. I rossoneri devono vincere per non perdere terreno rispetto alle primissime della classe e rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro il PSG; di contro un Napoli voglioso di dar seguito agli ultimi risultati positivi.

Entrambe le squadre arrivano al match non proprio al 100%. Ai partenopei manca Osimhen, mentre in casa Milan hanno tenuto banco i malumori successivi alla sconfitta in Champions. Per questo la sfida di stasera è importante anche per definire il futuro di Stefano Pioli.

Pioli, le parole in conferenza e il futuro

La partita di questa sera per il Milan rappresenta uno dei primi snodi fondamentali della stagione. Dopo le sconfitte contro Juve e PSG, i rossoneri devono fare risultato: sia per la classifica, sia per dimostrare di saper vincere anche contro le grandi. Finora solo passi falsi, considerando anche quello contro l’Inter di inizio campionato.

E se l’obiettivo è lo scudetto, come confermato dallo stesso Pioli nella conferenza della vigilia, non si può prescindere dal fare risultato in certe partite. Come sottolineato anche da Tuttosport, pare che la conferma del tecnico emiliano dipenda dalla conquista del tricolore. Se non arriverà la seconda stella, a fine stagione il Milan potrebbe salutarlo dopo aver dimostrato in estate di puntare forte su di lui.