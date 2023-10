“Poco rispetto” : il caso al Milan è già scoppiato

Non arrivano buone notizie per il Milan, alla vigilia di un match di fondamentale importanza

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per la decima giornata di campionato che vedrà i rossoneri impegnati con i campioni d’Italia, in una trasferta tutt’altro che semplice nonostante i precedenti. Infatti all’ombra del Vesuvio i meneghini non perdono dal lontano 25 agosto 2018, negli ultimi anni Napoli è terra di conquista per il diavolo.

La compagine lombarda non vive un ottimo periodo di forma ma si cercherà di invertire immediatamente il trend, l’obiettivo principale è riconquistare la cima della classifica – sperando in un passo falso dell’Inter che ospiterà la Roma – e per farlo ci sarà bisogno di una prestazione eccellente.

L’allenatore emiliano può sorridere, in casa rossonera si registreranno due rientri fondamentali poiché, dopo il turno di squalifica, Theo Hernandez e Mike Maignan torneranno in campo. Nell’ultima sfida di campionato il Milan ha particolarmente sofferto l’assenza del terzino, le sue straripanti capacità di spinta creano sempre pericoli nelle retroguardie avversarie. Adesso il francese è pronto ad infiammare la fascia sinistra caricandosi i rossoneri sulle spalle. Il rientro dell’ex Real Madrid gioverà soprattutto a Rafael Leao, molto criticato negli ultimi giorni a causa della sua attitudine in mezzo al campo: il portoghese riceverà il supporto del numero 19, pronto a liberargli spazi importanti che gli permettano di seminare il panico in campo aperto.

Sacchi tuona contro un rossonero: “Mancanza di rispetto verso Pioli”

Il clima in casa rossonera non è dei migliori e a dimostrarlo c’è il polverone di critiche aizzatosi su Leao e il “battibecco” a distanza tra Calabria e Pioli – dopo che il capitano, nell’intervista post match con il Paris Saint Germain, aveva alzato un po’ i toni verso la squadra.

La vicenda delinea poca serenità nello spogliatoio, le due sconfitte incassate consecutivamente hanno agitato gli animi dei rossoneri. A giudicare l’episodio è intervenuto Arrigo Sacchi, ex tecnico dei rossoneri.

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ ha definito quella di Calabria “una brutta uscita” che “trasmette un’idea di confusione”. Ma non solo perché l’ex allenatore del Milan ha anche rimarcato: “Pronunciare quelle parole immediatamente dopo la partita è un segnale di poco rispetto verso Pioli“.

Quindi ha aggiunto: “Ci fa capire che sotto c’è qualcosa, non è tutto rose e fiori e questo va sottolineato. Bisogna intervenire al più presto per evitare che la faccenda possa complicarsi”. Un compito che spetta a Pioli ma, secondo Sacchi, “le qualità tecniche e morali sono tutte dalla sua parte”.