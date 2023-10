Pogba mette nei ‘guai’ il Milan: blitz della Juventus

In queste ultime ore la Juve sembra essere piombata su un obiettivo di mercato del Milan, con i bianconeri che sono intenzionati a dare battaglia ai rossoneri

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund e lo farà contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il pareggio contro i tedeschi ha complicato ulteriormente la classifica dei rossoneri, che ora saranno costretti a fare bottino pieno nelle prossime sfide, senza contare i due impegni contro il Psg, oltre all’insidiosissima trasferta di Newcastle, con i Magpies che ora hanno alzato la voce e vogliono provare a dire la loro anche sul discorso qualificazione. I due pareggi ottenuti da Dortmund e Milan, infatti, hanno favorito la scalata in classifica degli inglesi, che ora si trovano al comando con 4 punti e questo potrebbe compromettere in maniera seria il cammino europeo della squadra di Pioli.

Ma ora ritorna il campionato e i rossoneri dovranno continuare a seguire la scia delle prime 7 giornate, grazie alle quali sono arrivati successi che proiettano il Milan come una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. Sul destino del ‘Diavolo’ ci sarà il Genoa, che però non sarà trascinato dal duo Retegui-Gudmundsson, dato che l’attaccante oriundo sembra avere dei problemi fisici che gli impediranno di prendere parte al match. L’islandese, invece, è stato seguito con grande interesse proprio dal Milan nell’ultima sessione di mercato. Trattativa che è poi è stata abbandonata per virare su altri fronti, con il Genoa che lo ha acquistato per una cifra irrisoria di circa 1,5 milioni di euro, contro i 15 che ne servirebbero ora per strapparlo al Grifone.

Milan attento, la Juve piomba su Koopmeiners!

Ma nell’ultima sessione di nomi ne sono circolati tantissimi, oltre a quelli che sono stati acquistati dalla dirigenza rossonera e che ora stanno dando nuova linfa alla squadra di Pioli. Altri, invece, sono sfumati sul più bello, come Scamacca, o il sogno Milinkovic, finito poi in Arabia Saudita. Sull’ex centrocampista della Lazio però si sarebbe dovuta battere anche la concorrenza della Juve, da sempre in netto vantaggio rispetto al Milan nell’operazione.

Duello di mercato quello tra rossoneri e bianconeri che però potrebbe anche ripetersi nelle prossime settimane, perché entrambe sono piombate su un obiettivo in comune. Il profilo in questione è quello di Teun Koopmeiners, sul quale i rossoneri avevano già sondato il terreno in estate, ma stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ora dovranno fare i conti anche con i bianconeri.

Dopo la positività confermata di Pogba, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un centrocampista di grande valore e il calciatore dell’Atalanta sembra essere il profilo perfetto. Per soffiarlo alla Dea (e al Milan) serviranno almeno 40 milioni di euro.