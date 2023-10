Tutte le info per i tifosi rossoneri su come e dove acquistare i prodotti ufficiali targati Milan. Cosa c’è da sapere.

L’incredibile lavoro di esportazione e potenziamento del brand da parte del Milan ha reso i rossoneri uno dei club con più introiti dal punto di vista della vendita dei prodotti ufficiali. Questo è senz’altro merito dalla cura minimale e dettagliata da parte della società in ottica divise da gioco, nonché alle varie collaborazioni susseguitesi negli anni con brand del calibro di New Era, Koché e addirittura Off White. Ma dove acquistare tali pezzi da collezione e la restante parte dei prodotti rossoneri? Scopriamolo insieme.

Prodotti ufficiali Milan, dove acquistarli in loco

Ad aggiudicarsi il titolo di club di Milano con più store fisici in città è quindi la compagine rossonera. Sono ben 3 infatti gli Store targati Milan sparsi per la metropoli italiana a discapito dei 2 marchiati Inter, in aggiunta ad un altro punto poco distante dal capoluogo lombardo. Essi sono:

Casa Milan Store : Via Aldo Rossi 8, Milano (MI);

: Via Aldo Rossi 8, Milano (MI); Milan Store Downtown : Galleria S.Carlo, Milano (MI);

: Galleria S.Carlo, Milano (MI); Milan Store San Siro : Stadio San Siro ingresso Gate 14, Milano (MI);

: Stadio San Siro ingresso Gate 14, Milano (MI); Milan Store Malpensa: Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, Ferno (VA).

Non va inoltre sottovalutato l’aspetto Puma. Essendo quest’ultimo sponsor tecnico del Milan, numerosi prodotti ufficiali del club rossonero, in particolare kit gara e linea rappresentanza, sono infatti disponibili nei vari store fisici brandizzati Puma.

Prodotti ufficiali, dove i tifosi rossoneri possono acquistarli online

Come la stragrande maggioranza dei club appartenenti ai top campionati europei, anche il Milan possiede il proprio personalissimo Store Online. Una piattaforma in grado di “salvare” la maggior parte dei supporter rossoneri residenti al di fuori di Milano, e quindi impossibilitati nel raggiungere i punti fisici targati diavolo. Grazie al web store, ecco dunque che ogni tifoso del club con più Champions League vinte in Italia ha accesso ad ogni prodotto ufficiale del team, con lo stesso Milan in grado di facilitare la vita dei fan attraverso la suddivisione del sito in categorie. Esse sono:

Categoria PUMA KIT GARA : contiene tutti i kit ufficiali promossi dal club nel corso della stagione, comprese le divise ad hoc per i portieri;

: contiene tutti i kit ufficiali promossi dal club nel corso della stagione, comprese le divise ad hoc per i portieri; Categoria SHOP BY PLAYER : tale categoria permette di selezionare un determinato calciatore della rosa ai fini di acquistarne la maglia ufficiale con tanto di personalizzazione già affissa;

: tale categoria permette di selezionare un determinato calciatore della rosa ai fini di acquistarne la maglia ufficiale con tanto di personalizzazione già affissa; Categoria ALLENAMENTO : trattasi della categoria adibita a tute, giacche e t-shirt utilizzate dai calciatori in allenamento, compresa di linea rappresentanza;

: trattasi della categoria adibita a tute, giacche e t-shirt utilizzate dai calciatori in allenamento, compresa di linea rappresentanza; Categoria ABBIGLIAMENTO : essa contiene tutti i capi d’abbigliamento brandizzati Milan, da semplici maglie a polo, felpe e pantaloni;

: essa contiene tutti i capi d’abbigliamento brandizzati Milan, da semplici maglie a polo, felpe e pantaloni; Categoria ACCESSORI : zaini, portafogli, bracciali, sciarpe e tanto altro è situato all’interno di tale branchia del sito;

: zaini, portafogli, bracciali, sciarpe e tanto altro è situato all’interno di tale branchia del sito; Categoria COLLEZIONI : contiene pezzi da collezione quali divise speciali o le ormai iconiche giacche create in collaborazione con Rolling Stones oppure Off White;

: contiene pezzi da collezione quali divise speciali o le ormai iconiche giacche create in collaborazione con Rolling Stones oppure Off White; Categoria CHAMPIONS LEAGUE : in tale categoria è possibile trovare la linea Champions League lanciata dai rossoneri, dai capi di rappresentanza ai kit personalizzati con patch e font della competizione;

: in tale categoria è possibile trovare la linea Champions League lanciata dai rossoneri, dai capi di rappresentanza ai kit personalizzati con patch e font della competizione; Categoria NEW ERA: essa contiene i prodotti lanciati dal club rossonero in collaborazione con il noto brand d’abbigliamento.

Le sopracitate presentano a loro volta un’ulteriore divisione dei capi per uomo, donna e bambino. Anche in questo caso, è più che giusto addentrarsi in una menzione d’onore nei confronti di Puma. Sul sito del brand sono infatti disponibili numerosi prodotti ufficiali del club rossonero, principalmente kit gara e capi facenti parte della linea rappresentanza.