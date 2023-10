Pulisic-Leao, inizio di stagione stellare: nessuno meglio di loro in Europa

Il Milan vola in campionato grazie ai suoi talenti, i numeri lo dimostrano: rossoneri dominanti in Italia ed in Europa.

Dopo il passo falso con l’Inter nel derby, i rossoneri sono tornati ad ingranare e a farlo con grande continuità. Dopo il 5-1 subito sono arrivate ben 4 vittorie consecutive in campionato contro avversari ostici, campi difficili e soprattutto convincendo il popolo rossonero che aveva iniziato a nutrire più di qualche dubbio circa la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

L’allenatore ex Fiorentina, però, può contare sul talento dei propri calciatori che si stanno distinguendo per le loro statistiche ed il contributo che stanno dando alla squadra, tanto da riacciuffare la vetta della classifica, stavolta in solitaria, andando verso la sosta con grande tranquillità e fiducia.

Pulisic-Leao che coppia! I numeri fanno felici i tifosi

Numeri da urlo per la coppia d’attacco rossonera che accompagna Olivier Giroud nella ricerca del gol e della vittoria. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” tenendo conto solo delle squadre che giocano con due ali, la somma dei gol e degli assist della coppia Pulisic-Leao fa 11, nessuno come loro in Serie A. Subito dietro di loro ci sono Politano-Kvaratskhelia del Napoli e Berardi-Laurienté del Sassuolo a quota 8, Nico Gonzalez-Brekalo della Fiorentina a 7 e Felipe Anderson-Zaccagni della Lazio a quota 5.

Anche in Europa il Milan detiene il primato ma questa volta insieme ad una squadra che di storia, come i rossoneri, ne ha molta e diverse volte ha incrociato il proprio destino proprio con la squadra italiana: il Liverpool. La coppia Salah-Luis Diaz, infatti, hanno gli stessi numeri del duo Pulisic-Leao.