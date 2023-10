Reijnders carica l’ambiente: “Obiettivo seconda stella”, poi su Milan-Juve

Prima della gara Milan-Juve, Tijjani Reijnders è stato intervistato da Tuttosport dove ha rilasciato dichiarazioni su vari temi.

Manca poco alla ripresa della Serie A dopo la sosta delle Nazionali e a chiudere la nona giornata di campionata sarà il big match tra Milan e Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 a San Siro. In occasione della gara, Tijjani Reijnders centrocampista rossonero, è stato intervistato da Tuttosport, dove ha riflettuto sui primi suoi mesi in rossonero ma anche sulle ambizioni del club per questa stagione.

Sulla sua decisione di andare al Milan:

“All’inizio ero titubante, poi ho ricevuto la chiamata di Moncada e di Pioli: fu così impressionante che ho pensato che sarei dovuto andare diretto al Milan. Mi piace molto, l’amore che ricevi dai fan è il top. Gioco in uno dei migliori club del mondo”.

Sull’ambiente rossonero:

“Mi piace molto l’ambiente Milan, anche se a volte è difficile per via della lingua. Sto imparando l’italiano, guardando i film e prendendo lezioni. Mi sento in confidenza con Pioli, lo staff e i compagni, come Loftus-Cheek dentro e fuori del campo. Mi sento molto a casa, giocare nel Milan è come realizzare un sogno d’infanzia”.

Le parole di Reijnders verso Milan-Juve

Oltre alla sua esperienza al Milan in questi primi mesi, il giocatore rossonero ha affrontati anche altri tempi tra cui la sconfitta contro l’Inter, la gara in vista con la Juve e anche il tema scudetto.

Sul derby con l’Inter:

“Vivo ancora una brutta sensazione, proveremo a prenderci la rivincita al ritorno. Dopo quella partita abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è per questo che siamo in testa”.

Sulla gara contro la Juventus:

“Ci abbiamo giocato contro nel pre-stagione, grande squadra e buoni giocatori. Le toglierei Vlahovic, se potessi, ma anche Kean. E a centrocampo sono bravi, ho affrontato Rabiot e McKennie. Hanno qualità, ma pure noi… Abbiamo molta fiducia”.

Sullo scudetto e sulla seconda stella: