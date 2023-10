Reijnders esulta su Instagram, tra i commenti spunta un nome a sorpresa: sfottò all’Inter

Dopo Genoa-Milan Reijnders esulta sui social, tra i commenti arriva una risposta a sorpresa che è un chiaro sfottò all’Inter.

Ieri la vittoria arrivata in Casa Milan ha dell’incredibile, tre punti difesi veramente fino all’ultimo secondo. I minuti decisivi sono sicuramente stati gli ultimi dieci, compreso il recupero assegnato dall’arbitro che è durato molto più dei sette minuti stabiliti in precedenza. La scena che rimarrà impressa a tutti sarà sicuramente quella di Olivier Giroud in porta con la maglia del suo compagno Maignan, espulso per fallo grave di gioco.

A farsi trovare pronto e a prendere le redini di questo Milan è stato proprio Giroud che senza pensarci troppo ha indossato la maglia dell’estremo difensore rossonero e per dieci minuti ha cambiato completamente ruolo. L’attaccante francese, ha dimostrato di essere bravo anche tra i pali infatti è stato il protagonista assoluto di una parata che sarebbe potuta costare l’1-1.

Reijnders esulta dopo la vittoria a Genova: tra i commenti spunta Beukema del Bologna

Nonostante la confusione finale e una gara non molto brillante il Milan ha portato la vittoria a casa e chiude la seconda slot di questo inizio stagione in testa alla classifica.

Dopo la gara per festeggiare la vittoria Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, ha condiviso su i suoi social tutta la sua felicità per i tre punti conquistati contro il Genoa. Sotto il post del giocatore è arrivato anche il commento di Sam Beukema, difensore del Bologna, con cui l’Inter ha pareggiato ieri pomeriggio. Il difensore, amico da sempre ed ex compagno del centrocampo rossonero, ha scritto: “Prego fratello”.