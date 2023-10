Rinnovo ad un passo: Milan, la notizia fa tremare i tifosi

In Casa Milan arriva una notizia che sicuramente non fa piacere ai tifosi rossoneri. L’indiscrezione potrebbe essere reale visto che il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Il Milan in questi ultimi tre anni ha trovato i suoi punti di riferimento assoluti, tra cui c’è anche Rafael Leao, che dopo essere stato uno dei protagonisti assoluti dello scudetto vinto nella stagione 2021/2022, in questa è diventato il numero dieci della squadra. La maglia numero dieci ha un peso doppio sulle spalle di un campione, soprattutto quando giochi per un top club come il Milan. Il dieci è un numero che indica responsabilità e fiducia da parte della società, da sempre iconico ed il sogno di tutti i bambini. Leao a soli 24 anni ce l’ha fatta ed è diventato il giocatore del cuore di moltissimi tifosi rossoneri.

Leao è un giocatore che fa la differenza in campo, che inventa e soprattutto segna. In queste prime otto gare – di cui solo sei giocate – sono stati tre i gol fatti e tre gli assist, numeri che sicuramente confermano quanto sia importante la sua presenza in campo. Il Milan però gioca ogni tre giorni essendo impegnato con la Champions, quindi Pioli deve anche saper dosare il suo giocatore per averlo sempre a disposizione in piena forma nei momenti più difficili.

Il PSG mette nel mirino Leao per il dopo Mbappè

Una notizia di mercato scuote gli animi rossoneri. Il Real Madrid ha di fatto rinnovato il contratto a Vinicius Jr. e blindato il talento brasiliano. Questa situazione di calciomercato può paradossalmente invischiare anche il Milan. Su Vinicius c’era il Psg di Al Khelaifi, ancora a caccia del reale sostituto di Mbappè (in scadenza e lontano dal rinnovo) e ora può cambiare tutto.

Saltato ormai Vinicius il Psg avrebbe messo gli occhi sul talento rossonero del Milan Rafa Leao. Il numero dieci del club ha da poco firmato il rinnovo ed è molto legato ai colori rossoneri, ma una mega offerta del club transalpino potrebbe di fatto cambiare tutto. La società ha più volte chiarito che nessuno è incedibile e tutti possono partire per la giusta offerta. Questo vale anche per Rafa Leao.

Il calciatore ha una clausola rescissoria da 150 milioni, ma per un’offerta a tre cifre il club rossonero potrebbe vacillare. Anche un mega ingaggio potrebbe portare Rafa a cambiare idea, nonostante al momento stia benissimo a Milano.