Ritorno al Milan già a gennaio? Colpo di scena, il club ci sta pensando

A Milano si accendono le prime trattative per la finestra di mercato invernale che ormai incombe sul campionato italiano e non solo.

Stefano Pioli prepara la super sfida di domenica. A San Siro arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo una delle settimane più delicate della gestione bianconera. Con Chiesa in dubbio, e Danilo out, Allegri non dovrebbe avere grossi dubbi per il big match contro il Milan. Sabato 21 ci saranno le conferenze, e da qualche domanda mirata si potrà capire qualcosa in più rispetto agli schieramenti che si sfideranno dal primo minuto domenica alle 20:45.

Pioli intanto fa la conta degli assenti. L’infermeria a Milanello non intende svuotarsi entro poco. Le ultime da Sky Sport verso la sfida con la Juventus son quelle che oggi pomeriggio Ruben Loftus-Cheek ha lavorato ancora a parte proseguendo il suo protocollo di recupero con l’obiettivo di farlo rientrare in gruppo fra domani e venerdì in vista della sfida di domenica sera a San Siro.

Da Casa Milan filtra ottimismo invece sui recuperi di Krunic, Okafor e Kalulu. La pessima notizia arriva proprio nelle ultime ore, con la lesione muscolare di Chukwueze. Salterà con ogni probabilità Juventus, PSG e Napoli. E non solo. Lo stop potrebbe tenerlo fuori dal rettangolo verde per qualche settimana.

La clamorosa bomba di mercato arriverebbe direttamente dalla Spagna. El National racconta di come il Milan potrebbe far tesoro di un grandissimo ritorno in rossonero. Il protagonista in questione sarebbe Brahim Díaz. Lo spagnolo a Madrid non si troverebbe a proprio agio e starebbe valutando insieme al club una possibile sistemazione quanto prima. Il numero uno dei blancos Florentino Peréz gli aveva garantito un ruolo da protagonista ma Carlo Ancelotti fin qui lo ha utilizzato con il contagocce. Il fantasista spagnolo fin qui ha totalizzato 7 presenze in Liga condite da una sola rete. Nelle 7 partite giocate però sono significativi i minuti giocati: 107′. In Champions League Díaz è subentrato nel match casalingo contro l’Union Berlino di Gosens e Bonucci, giocando gli ultimi nove minuti prima del triplice fischio.

A gennaio il trequartista spagnolo spingerà per la cessione. In primis al Real Madrid è evidente che ci sia poco spazio per la quantità dei campioni all’interno della rosa. E poi nello stesso ruolo o quasi, c’è anche il gioiello classe 2005 Arda Güler. Potrebbe anche essere che in questo caso e il Real Madrid non si opporrà alla richiesta di Brahim.

Il Milan, stando a quello che è stato riportato dall’El National, avrebbe già contattato Peréz per imbastire una trattativa. I rossoneri avrebbero ricevuto dai blancos una prima condizione: no alla formula del prestito. C’è margine comunque che tra un mese le cose entrino nel vivo.